Sogama ofrece a los ayuntamientos afectados por el incendio en el punto limpio de A Rúa acudir a otras plantas

OURENSE 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La empresa Sogama ha ofrecido a los ayuntamientos afectados por el incendio de Larouco, que alcanzó el punto limpio de A Rúa, acudir a otras plantas de la provincia.

A través de un comunicado, Sogama ha aclarado que "si bien se vio afectado por las llamas el punto limpio de A Rúa, no sucedió lo mismo con su planta" situada en las inmediaciones.

No obstante, debido a que la "prioridad es velar por el bienestar de las personas" y no "exponer a los empleados a riesgo alguno" la dirección de la empresa puso a disposición de los ayuntamientos otras alternativas para que pudiesen disponer del servicio.

Además, ha recordado que la zona donde se encuentra la instalación presenta restricciones de movimientos por la proximidad de incendios, por lo que la empresa ha ofrecido la opción de acudir a plantas que no sufren esta afectación.