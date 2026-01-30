El subdelegado del Gobierno en Ourense apela a "estar con agricultores y ganaderos" por un "rural con futuro"

El subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

OURENSE 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, ha apelado a todas las Administraciones a "estar del lado de los agricultores y ganaderos" para que el rural "tenga futuro".

Tal y como ha trasladado la Subdelegación del Gobierno en Ourense en una nota de prensa, Santos visitó este viernes a un viticultor autónomo de Vilamartín de Valdeorras, un municipio que resultó afectado por los incendios forestales de este verano, concretamente el de Larouco.

Allí, el subdelegado lamentó la afectación de los fuegos en la producción agrícola, la economía rural y al trabajo de generaciones de familias, subrayando que es "imprescindible estar de lado de los agricultores y ganaderos".

Durante la visita, Eladio Santos ha agradecido al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, el trabajo hecho para abonar las ayudas en un "tiempo récord" y "sin necesidad de solicitarlas ni burocracia".

"Una vez más, el Gobierno de España cumple con el sector primario y con Ourense", ha remarcado el subdelegado, que recordó que el importe abonado a los ganaderos y agricultores de Galicia fue de 4,9 millones de euros.