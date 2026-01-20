Ternera Gallega traslada su preocupación ante el acuerdo con Mercosur y reclama mejoras en la PAC

Imagen de vacas pastando en Galicia cedida por Ternera Gallega - TERNERA GALLEGA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Regulador de las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGPs) Ternera Gallega y Vaca Gallega-Buey Gallego ha trasladado su preocupación por las consecuencias del Acuerdo UE-Mercosur y ha reclamado mejoras en la Política Agraria Común (PAC).

En un comunicado, el Consejo Regulador ha explicado que está mayoritariamente de acuerdo con las reclamaciones de las agrupaciones ganaderas por el Tratado comercial entre la Unión Europea y Mercosur y sus posibles consecuencias para el sector, al favorecer la entrada de carne de terceros países que tienen normativas y controles de calidad, de sostenibilidad y de bienestar animal "mucho menos exigentes que en Europa".

"Desde las IGPs Ternera Gallega y Vaca Gallega-Buey Gallego reclamamos medidas efectivas y mutuas para poder competir en igualdad de condiciones y así garantizar la seguridad alimentaria, la viabilidad del sector y el futuro de nuestro medio rural", ha sostenido el presidente del Consejo Regulador, Jesús González Vázquez.

Así, avisan de que el acuerdo con Mercosur va a facilitar la entrada en el mercado europeo de carne de América del Sur, que tiene "unos cestos de producción más bajos, pero también con menores requisitos en cuestiones sanitarias, medioambientales o laborales".

Esta situación, conforme apuntan, "puede suponer una amenaza para el sector de vacuno de carne de Galicia", por lo que el Consejo Regulador exige a las Administraciones salvaguardas y controles reales y eficientes que eviten posibles situaciones de competencia desleal.

TRAZABILIDAD, CONTROL Y CERTIFICACIÓN

Las IGPs han destacado que las ganaderías inscritas en Ternera Gallega y en Vaca Gallega-Buey Gallego se distinguen por ofrecer un producto de gran calidad y por garantizar su origen y trazabilidad en base al sistema de control y de certificación que el Consejo Regulador aplica en todas las fases de la cadena (tanto en las explotaciones y en las industrias cárnicas como en los puntos de venta), así como los máximos estándares en temas de bienestar animal certificado.

En este sentido, las Indicaciones Geográficas, identificadas por sus logotipos propios y por los sellos europeos de calidad, apunta que siempre serán la mayor de las garantías para los consumidores.

Por eso, apuntan que es necesaria una mayor implicación y esfuerzo de las administraciones públicas europeas, estatales y autonómicas para apoyar y defender los productos de calidad diferenciada y la transparencia en el mercado.

"Frente a las grandes producciones de los terceros países que forman parte de Mercosur, la Unión Europea tiene que seguir apostando por la soberanía alimentaria propia y por la defensa del valor añadido que acercan las Indicaciones Geográficas Protegidas", sostienen para asegurar que también "están vinculadas con una forma de producir tradicional, con pequeñas y medianas ganaderías y cebaderos de carácter familiar, que contribuyen al mantenimiento del medio rural y a su viabilidad socioeconómica y medioambiental".

"No podemos estar de acuerdo con la paradoja de que el sector ganadero reciba críticas por su impacto ambiental y que deba cumplir con las lógicas exigencias que aminoren sus emisiones, cuando, al mismo tiempo, con este Tratado, la Unión Europea está favoreciendo la importación de carne desde países de América del Sur, con la huella ambiental que eso supone dada su distancia geográfica", ha manifestado el presidente del Consejo Regulador

POLÍTICA AGRARIA COMÚN

Además, el Consejo Regulador también está de acuerdo con las demandas del sector para que Europa mantenga cuando menos el actual nivel de financiación para lo nuevo período de la PAC, y que se conserven los pilares que respaldan las ayudas directas y las ayudas de desarrollo rural.

"Reivindicamos una mayor estabilidad en las políticas que afectan al sector primario y una mayor simplificación de la PAC, reduciendo las excesivas exigencias burocráticas actuales que afectan negativamente a los ganaderos y ganaderas, así como que haya una dotación presupuestaria potente que fomente, de verdad, la incorporación de la juventud al sector primario", ha concluido González Vázquez.