Un total de 15 queserías gallegas defienden en Córdoba la calidad de los quesos de la comunidad

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha participado este jueves en Córdoba en la feria 'Andalucía Gusto del Sur International Cheese Festival' - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha participado este jueves en Córdoba en la feria 'Andalucía Gusto del Sur International Cheese Festival', que cuenta con la participación de alrededor de 5.300 quesos procedentes de 44 países y en la que están presentes 15 queserías gallegas.

En el marco de este evento, se desarrolla el certamen World Cheese Awards, una de las competiciones de queso más prestigiosas a nivel internacional, y que en ediciones anteriores premió a más de medio centenar de producciones gallegas. Allí, la conselleira ha mostrado su confianza en que la calidad de los quesos gallegos vuelva a ser reconocida este año en el concurso.

En este contexto, ha subrayado que este tipo de reconocimientos suponen "una muestra del buen hacer de los profesionales de la ganadería gallega y de la importante labor que desarrollan las queserías", a las que ha destacado por transformar la leche para favorecer la generación de valor añadido en el territorio.

Con todo, la Xunta ha recordado en una nota de prensa que Galicia cuenta con un total de cuatro denominaciones de origen protegidas específicas para los quesos (Arzúa-Ulloa, Queixo Tetilla, San Simón da Costa e Cebreiro), "que alcanzan un valor económico de unos 58 millones de euros anuales".