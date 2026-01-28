Los tractores volverán este jueves a Lugo para continuar la protesta contra el acuerdo con Mercosur

Manifestantes durante una tractorada en contra del acuerdo alcanzado de Mercosur, a 12 de enero de 2026, en Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press

LUGO, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Siete días después de que los tractores concentrados en la ciudad de Lugo contra el acuerdo comercial de la Unión Europea con Mercosur se marcharan, los ganaderos volverán este jueves a la calle, ya que está prevista una manifestación para las 12.30 horas que recorrerá, como en anteriores ocasiones, el tramo comprendido entre la Delegación de la Xunta y la Subdelegación del Gobierno. Los organizadores han confirmado la presencia de tractores, por lo que se esperan nuevamente complicaciones de tráfico en la Ronda da Muralla durante la concentración.

La marcha está convocada nuevamente por Agromuralla y Gandeiros Galegos da Suprema y tiene como objetivo final "la defensa del sector primario". Los participantes se concentrarán de nuevo a partir de las 11.30 horas antes de iniciar la marcha a pie.

Hace una semana, los ganaderos y agricultores que se concentraban en Lugo decidieron suspender las movilizaciones que mantenían desde el 12 de enero tras conocerse la decisión del Parlamento Europeo de llevar el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la UE.

El pleno del Parlamento Europeo aprobó por una ajustada mayoría denunciar el tratado ante el TJUE, al existir dudas sobre su encaje con el derecho comunitario. La iniciativa salió adelante por una diferencia de apenas una decena de votos y fue recibida con satisfacción por los manifestantes en Lugo, que aun así aguardaron varias horas antes de levantar la protesta.

Durante los diez días de protestas continuadas participaron cerca de 180 tractores y la mayoría de ellos permanecieron en la ciudad ocupando uno de los dos carriles de la Ronda. En ese tiempo se realizaron concentraciones todas las noches, varias marchas a pie y la puesta en marcha de los tractores en varias ocasiones, lo que generó numerosos problemas de tráfico. En una de las primeras jornadas se sumó el colectivo Elas Eles, y ese día se quemaron rulos de paja antes las tres instituciones, Diputación, Xunta y Subdelegación de Gobierno.

Los convocantes ya advirtieron el último día de manifestación de que las movilizaciones podrían retomarse y ésta es la primera cita.