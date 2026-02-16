Tractoristas lamentan que se acordasen cambios en el desfile de Entroido de Xinzo sin ellos "tras días negociando"

Tractores en la A-52, en Xinzo de Limia (Ourense). - TRACTORISTAS

OURENSE, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los tractoristas que continúan en la A-52, a su paso por Xinzo de Limia, después de más de un mes de protestas contra el acuerdo europeo con Mercosur, para exigir la vacunación contra la dermatosis nodular y el cumplimiento de la ley de cadena alimentaria, han lamentado que la Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento acordasen por su cuenta una alternativa para la celebración del desfile de Entroido de la localidad de este martes por la N-525 sin valorar sus propuestas tras "varios días intentando negociar".

En declaraciones a Europa Press, uno de los portavoces de los tractoristas, Miguel Gómez, ha defendido que desde el viernes estaban estudiando y negociando con ambas administraciones para encontrar una solución que convenciese a todas las partes, pero este mismo lunes se sorprendieron de que Gobierno y Ayuntamiento "ya tenían acordada una alternativa".

Así, ha recordado que el viernes agricultores y ganaderos decidieron tras una reunión no retirar los tractores de la autovía de las Rías Baixas, pero "ante la posibilidad de que el bloqueo de la vía pudiese afectar al Entroido" pensaron negociar con la Subdelegación y el Ayuntamiento "para beneficiarnos todos del desfile".

Entre las alternativas que estudiaron, ha explicado Gómez, dejar la autovía en sentido Madrid libre, pero según ha apuntado, "no les parecía correcto". La segunda opción pasaba por poner los tractores en ambos sentidos ocupando solo un carril y poner conos, "pero la respuesta es que si había un accidente, haber quién se hacía responsable", además de señalar que "poniendo conos la autovía no era segura".

"Realmente hay muchos kilómetros de la A-52 con conos por su mal estado, ¿cuál es el problema de dejar ahí los tractores con los conos?", ha reprochado.

Por último, los manifestantes contemplaron meter los tractores en la mediana, dejar ambos sentidos libres, poner las barreras antichoque, levantar la tela para que no hubiese acceso peatonal a la vía y barrer la carretera.

Sin embargo, tal y como ha expuesto Miguel Gómez, ninguna de las administraciones eligió alguna de estas soluciones y los tractoristas decidieron que no iban a retirar los vehículos "para ver cuál era la respuesta".

"Y nuestra sorpresa fue que ya tenían ellos acordada una alternativa. Esto significa que llevamos desde el viernes hasta el día de hoy dándole forma y negociando a tres partes para tener un resultado sin avisarnos a nosotros. Y esperaron hasta hoy a las 16.00 horas de la tarde para decirnos que ya habían encontrado solución", ha censurado.

Por todo ello, el portavoz ha puesto el foco en una reunión prevista para este viernes con la Subdelegación, donde esperan "ver claramente la postura del subdelegado" con ellos. En función de este encuentro, ha manifestado que decidirán si desbloquear o no durante el fin de semana la A-52. "Si hay compromisos firmes acordaremos desbloquear la vía; si no, no", ha zanjado.

ALTERNATIVA

Por su parte, el alcalde de Xinzo, Amador Díaz, ha reconocido, sin dar más detalles, que finalmente se ha logrado "una alternativa" para la celebración del desfile por la N-525.

"A las 14.00 horas era imposible celebrarlo por la N-525, como es lo habitual, entonces planteamos una alternativa", ha expuesto.

En concreto, el punto de encuentro para el desfile previsto para este martes en el municipio ourensano será en la rúa Rosalía de Castro, a las 16.30 horas para, a continuación, partir a las 17.00 horas.

El itinerario discurrirá por la rúa Ladeira (hasta el Centro de Salud) y seguirá por la rúa Río Sil, rúa Río Támega y rúa Dous de Maio para concluir ante el Museo Galego do Entroido (MUGAE).