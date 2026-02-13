Unións Agrarias anima a los afectados por el 'cártel lácteo' a sumarse a la reclamación para ser indemnizados

Rueda de prensa de Unións Agrarias - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unións Agrarias (UU.AA) ha animado a los ganaderos que vendieron leche entre 2000 y 2013 a sumarse a la reclamación y demandar el diferencial entre lo que cobraron y lo que deberían haber ingresado de no ser por el 'cártel de la leche'.

En una rueda de prensa, el vicesecretario de UU.AA, Félix Porto, y el secretario xeral, Roberto García, han indicado que los juzgados están ratificando que efectivamente hubo un "comportamiento ilegal" por parte de las industrias y que los ganaderos "tienen derecho a que se les indemnicen los daños".

Ahora, la "duda", es el dinero a indemnizar, ya que las sentencias emitidas hasta el momento -- en Madrid, Granada, Toledo y Barcelona -- realizan valoraciones que oscilan entre el 2 y el 10%. En cualquier caso, UU.AA eleva las cifras a más de 600 millones de euros de indemnización.

En este contexto, han detallado que en el período de afectación del 'cártel de la leche' en Galicia había más de 35.000 ganaderos en activo y cerca de 56.000 en el conjunto de España. Sin embargo, hasta ahora solo han reclamado uno de cada cuatro.

"Somos conscientes que en su momento era muy dudoso el futuro de esta reclamación legal y judicial. Ahora muchos ganaderos ven que está cogiendo carrera, que se está concentrando la indemnización y por lo tanto va a haber incorporaciones", ha señalado el secretario xeral.

Con todo, la organización confía en que esto sirva para "sentar las bases de unas relaciones más justas y que garanticen la viabilidad" del sector productor y de la industria láctea en el país.

"Esperamos ser capaces de reconducir la situación, pues nuevamente vemos que están intentando forzar precios a la baja, y que los contratos de la leche por fin sean fruto de una negociación en igualdad", han concluido.