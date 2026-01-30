Unións Agrarias pide simplificar el arrendamiento de tierra en la PAC ante "limitaciones burocráticas"

SANTIAGO DE COMPOSTELA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unións Agrarias (UU.AA.) pide simplificar el arrendamiento de tierras en la Política Agrícola Común (PAC) ante "las crecientes limitaciones burocráticas" del Ministerio de Agricultura.

En un comunicado, la organización agraria explica que ha puesto en conocimiento de la Consellería do Medio Rural esta preocupación de "muchos productores gallegos" por estas trabas burocráticas del Ministerio para la cesión de tierras entre particulares.

"Hasta ahora la obligatoriedad que fijaba el Real Decreto 1048/2022 de identificar con el NIF el arrendador en los contratos que afectaba a más de una hectárea, estaba cubierta por la existencia de un registro autonómico de parcelas que impedía el fraude en la percepción de ayudas de la PAC. Esta excepción fue derogada en noviembre de 2025 por el Real Decreto 1039/2025, de 19 de noviembre, en el que se modifica el Real Decreto 251/2024, de 12 de marzo, que establece las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al sector agroalimentario y forestal, en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común 2023-2027", explica.

Advierte de que la nueva exigencia "tendrá un impacto muy desfavorable en Galicia tanto por la distribución de la tierra, caracterizada por numerosos propietarios y complejas herencias sin regularizar y con herederos de familiares emigrados a América hace décadas, como por la desconfianza de los propietarios de que su NIF figure en una declaración de la PAC de los agricultores a los que ceden las parcelas en precario".

Prevé que en la presente campaña "se reduzca" la superficie declarada en la solicitud única por no arriesgarse a posibles penalizaciones por no poder acreditar convenientemente el NIF del titular catastral de las parcelas, "lo que supondrá pérdida de capacidad productiva de las explotaciones por reducción de su superficie forrajera o superficie de cultivo y, consecuentemente, la reducción de los ingresos de las explotaciones por pérdida de ayudas de la PAC".

En definitiva, censura que el nuevo requisito "va en contra de la simplificación administrativa anunciada e implicará un retraso en la campaña de presentación de solicitudes".