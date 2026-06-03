Unións Agrarias pide simplificar la burocracia de ayudas de la PAC: "Un encaje de bolillos"

Archivo - Un tractor durante la recogida de trigo en la parroquia de Calvo, a 31 de julio de 2023, en Abadin, Lugo, Galicia (España). El sector ganadero prevé un aumento de los costes de piensos y forrajes los próximos meses, debido a que España enfrenta - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unións Agrarias (UU.AA.) reclama cambios en la solicitud de las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) para una simplificación de burocracia que definen como "un encaje de bolillos".

En rueda de prensa, el responsable de la PAC de Unións Agrarias (UU.AA.), Javier Iglesias, reflexiona sobre la "necesidad de modificación de cara a futuro" con la nueva PAC a partir de 2028, ya que se trata de un "trabajo absolutamente exagerado" y "cada vez más farragoso".

Unións Agrarias, como primera tramitadora de ayudas de la PAC en la comunidad, se encarga en esta campaña de 5.130 solicitudes, el 24% de las más de 21.000 existentes en Galicia. Cada producto presenta de media 70 parcelas, con casos que superan el millar. Así, abarca esta entidad 363.000 parcelas y en muchos casos con doble cultivo (equivalente a 60 millones de euros en ayudas), lo que da cuenta del volumen a tratar.

Y a esto se suma que este año se requiere por primera vez el DNI de los titulares de parcelas superiores a una hectárea, con 29.000 tramitados en el caso de esta organización agraria. Poro todo ello cree "absolutamente necesarios" cambios ante este nivel de complejidad, dado que existen medios técnicos como satélites para poder hacer un "control riguroso" sin necesidad de tal papeleo administrativo.

En esta línea, el vicesecretario xeral de Unións Agrarias, Félix Porto, se queja de la "tramitación bestial" que supone un "verdadero encaje de bolillos", en una burocratización que "va a más" este año. Advierte de que estas complicaciones se acentuarán en próximos años porque las entidades financieras "no van a poder" atender todas estas particularidades.

Igualmente, Unións Agrarias hace un llamamiento a mantener el paquete de desarrollo rural en la nueva PAC, sin recortes presupuestarios. También pone el foco acerca de que el ecorrégimen con especies mejorantes "fue mal planificado" al solo haber 1.300 solicitudes de 21.000 en Galicia.