Unións Agrarias propone métodos de caza de jabalí profesionales por el "riesgo" de la peste porcina africana

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unións Agrarias ha propuesto métodos de caza de jabalí profesionales ante el "riesgo" de que la peste porcina africana llegue a Galicia. Lo hace al incidir en que dicha especie es el "principal vector" de propagación de la enfermedad "a la par que causa accidentes de tráfico y daños agrarios".

Así lo ha reivindicado el vicesecretario xeral de la organización, Félix Porto, quien ha alertado de que, de no acordarse planes preventivos por si la plaga se expande, la comercialización y regionalización del porcino gallego será "imposible".

El responsable de desarrollo de área de Unións Agrarias, Jacobo Feijóo, ha expuesto, a su vez, que reclaman tomar "medidas extraordinarias" en las zonas en las que la caza lúdica, que ya "no puede hacer mucho más dado el envejecimiento y la falta de reemplazo de quienes la practican", no sea suficiente.

En base a ello, Unións Agrarias aboga por la caza no cinegética, es decir, profesional, y por métodos innovadores como jaulas grandes que "permiten capturar unidades familiares enteras", sistemas de visión nocturna o rifles anestésicos que faciliten una captura "eficaz" en zonas periurbanas.

Jacobo Feijóo entiende que la Xunta debería realizar una "zonificación" que mida el nivel de riesgo de cada espacio y, a partir de ahí, "fijar los cupos de jabalíes a batir cada año". Conforme a ello, el número indicado que no sea captura a través de la caza lúdica, se atajaría mediante las propuestas indicadas, indica.

INICIATIVAS

Asimismo, defiende que la aplicación de estas iniciativas provocaría un "cambio en las reglas del juego de la caza gallega que exige un esfuerzo de tecnificación y profesionalización".

En ese mismo contexto, Porto ha apostado por un "dispositivo profesional estable para la erradicación de los problemas con el jabalí" que permita que cazadores y empresas profesionales operen "donde haga falta".

La implantación de las propuestas concedería al Ejecutivo autonómico, a juicio de Feijóo, la oportunidad de "desplegar recursos" en caso de que la enfermedad llegue y, así, "poder regionalizar el problema".

Preguntado acerca de la existencia de profesionales de una captura que tendría que ser "asumida" por la Xunta para Feijóo, ha indicado que se podría gestionar mediante un modelo mixto, a través de empresas públicas o subcontratando servicios que "los hay".

"Si se genera oferta de que pueda haber grupos que se dediquen profesionalmente a cazar, tenemos la completa seguridad de que se pondrán en marcha empresas que darán solución a un tema como este", ha agregado Porto.

PLAZO "RAZONABLE" DE CUATRO MESES

El vicesecretario xeral de la organización ha anunciado que, además de mantener reuniones periódicas con la Federación de Caza, ya han solicitado una entrevista con la Consellería de Medio Ambiente para la que "aún no hay fecha".

Ambos representantes, a su vez, han confirmado que se tratará de un "plan consensuado" con todo el sector y que el plazo "razonable" para su articulación es de cuatro meses con "alguna prueba piloto de sistemas" entremedias.

Con todo, Porto ha avisado que, para la implantación de la propuesta, se requerirá de "coordinación interadministrativa" al depender la cuestión de varios sectores como Tráfico, Medio Ambiente o Sanidad.

UN ACCIDENTE CADA DOS HORAS

Feijóo, mientras, ha destacado los 5.000 puestos directos que conforma el ganado porcino en Galicia y los otros dos puntos en los que los jabalíes, unos 82.000 en la comunidad autónoma según los últimos datos de la Xunta, provocan estragos, en alusión a la carretera y al sector agrario.

Respecto a los accidentes de tráfico, ha señalado que el pasado curso los jabalíes causaron 4.080 accidentes y 71 víctimas con algún tipo de daño personal. "Uno cada dos horas", ha incidido. También ha advertido de que, en 2025, se recibieron 4.600 avisos de daños agrarios para los que la Xunta destinó cuatro millones de euros. Sin embargo, ha apuntado que "se necesitarían 12 millones de euros" para paliar dicha problemática.

La "alta" siniestralidad, "inasumible" para Porto, se suma a que los damnificados son "quiénes dan de comer a los jabalíes" que, a su entender, son los agricultores y los ganaderos.