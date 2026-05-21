La USC impulsa el proyecto Greenlow Pecuaria para reducir la emisión de gases en explotaciones ganaderas

Presentación del proyecto Greenloww Pecuaria, para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en explotaciones ganaderas de Galicia y el norte de Portugal. - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemente Riral (IBADER) del campus lucense de la USC ha acogido este jueves la presentación del proyecto Greenlow Pecuaria, una iniciativa enmarcada en el Interreg POCTEP, liderada por la universidad compostelana en cooperación la Xunta y otras entidades, que tiene como finalidad la reducción de gases de efecto invernadero en explotaciones ganaderas de la eurorregión Galicia-Norte de Portugal.

El proyecto nace como un ecosistema transfronterizo de investigación y transferencia del sector agropecuario para reducir su impacto y, como ha explicado la investigadora Cristina Castillo, "impulsar la transición verde del sector ganadero, promoviendo la sostenibilidad y la disminución de gases de efecto invernadero, medienta la cooperación entre centros de investigación, administraciones públicas y entidades del propio sector".

El objetivo inicial es establecer cuál es el nivel de emisión de metano en condiciones reales de producción y valorar, a partir de ahí, qué margen hay para reducirlas, qué medidas son más eficaces y viables y cuáles pueden transferirse al conjunto del sector.

Durante la presentación, la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha puesto en valor la importancia de la investigación y la tecnología para afianzar la modernización del sector, y ha recalcado que el proyecto permitirá disponer de herramientas "más fiables, más útiles y adaptadas a las características de las ganaderías" de este territorio.

Todo ello, ha incidido, refuerza también un valor fundamental para Galicia, como es la calidad, y apuntala a la actividad agroganadera gallega como "referente" por el "compromiso" de sus profesionales y por el alto nivel de sus productos.

Por su parte, la rectora de la USC, Rosa Crujeiras, ha hecho hincapié en la necesidad de afrontar los "retos" asociados a la sostenibilidad del sector, un objetivo que requiere "necesariamente" de cooperación institucional, capacidad de diálogo y políticas públicas "apoyadas en el conocimiento científico". "La deseada y necesaria transición hacia modelos más sostenibles solo será posible si universidad, administraciones y sector productivo avanzan de la mano, compartiendo información, objetivos y responsabilidad", ha concluido.