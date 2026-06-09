UU.AA. avisa que la estrategia de la Xunta contra desperdicio alimentario debe cubrir costes de los productores

SANTIAGO DE COMPOSTELA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unións Agrarias considera que la estrategia que acaba de anunciar la Xunta contra el desperdicio alimentario "será positiva siempre y cuando conlleve un presupuesto que ayude a los productores a cubrir los costes" de esa comida, puesto que en ocasiones su recogida supone "un coste inasumible".

Remarca que apoya "todas las iniciativas que mejoren al acceso a los alimentos de las personas y a optimizaciones de los recursos naturales, porque para los agricultores y ganaderos que se desperdicie es un fracaso siempre, pero hay que tener en cuenta que no depende de ellos casi nunca".

También apunta que en casos de sequía, heladas o fuertes tormentas se producen cosechas inviables, por lo que "hay que prever que se hace con los frutos dañados".

Por otra parte, en algún caso "no fue posible desenmarañar administrativamente la posibilidad" de enviar a bancos de alimentos y organizaciones sociales esta comida, "que suenen tener dificultades con los productos frescos para almacenarlos y distribuirlos". Por ello, Unións Agrarias pide que "todo esto se desbloquee y agilice está bien, pero siempre ayudando también al productor que es el que siempre incurre en costes para que ese producto exista".

En España, en 2024 en términos individuales, el desperdicio en los hogares equivale a alrededor de 24 kilos por persona y año, un 3,7% de la compra. Traducido al volumen de compra, por cada 100 kilos adquiridos por los hogares se tiraron aproximadamente 3,7 kilos.

El gasto alimentario en el hogar se sitúa alrededor de los 1.800 euros por persona y año, con un desperdicio del 3,7% anual.