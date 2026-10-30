UU.AA. pide que los pastos puedan beneficiarse de las ayudas de la Xunta para compensar el alza de los costes

SANTIAGO DE COMPOSTELA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unións Agrarias-UPA ha instado a la Consellería do Medio Rural a incluir los pastos entre las superficies con derecho a beneficiarse de la línea de ayudas que la administración autonómica ha anunciado para compensar los perjuicios económicos ocasionados por el incremento de los costes fertilizantes y de la energía.

Unos apoyos que la organización agroganadera considera insuficientes y cuyos criterios insta a modificar, al asegurar que dejan fuera a numerosos profesionales del campo que también sufren directamente os efectos de la sequía y el encarecimiento de fertilizantes, energía y alimentación.

Así lo ha trasladado en un comunicado, en el que la organización agraria ha explicado que aprovechó la jornada sobre la gestión medioambiental de explotaciones de vacuno de carne celebrada el jueves en Pedrafita do Cebreiro (Lugo) para poner sobre la mesa diversas actuaciones que considera indispensables para blindar la rentabilidad y el futuro del modelo productivo indispensable.

De este modo, ha indicado que, ante los 200 ganaderos y ganaderas congregados en Pedrafita, Unións Agrarias recordó que los pastos son la base de la alimentación de miles de explotaciones ganaderas gallegas y ha puesto sobre la mesa la "injusticia" de excluirlos de estas ayudas.

La organización agroganadera entiende que no incluir los pastos como superficies indemnizables "es ignorar la realidad productiva del territorio" y supone dejar sin compensación una parte fundamental de la actividad ganadera gallega.

Además, reclama que, igual que se hizo con otras líneas de ayuda, la administración proceda al pago de las mimas de forma automática sin que los beneficiarias tenga que realizar solicitud alguna para poder acogerse a ellas.

"Resulta incomprensible que la Consellería do Medio Rural impulse unas ayudas para compensar el incremento de los costes agrarios y, al mismo tiempo, deje fuera actividades y profesionales que soportan esos mismos sobrecostes" asevera Unións Agrarias, que también señala a la Política Agraria Común como una herramienta a reformular y reforzar.

En un momento en el que la incertidumbre alrededor del futuro de la PAC es grande debido a la reducción del presupuesto del 22% que la Comisión Europea tiene encimad e la mesa, la organización ha reivindicado en Pedrafita la necesidad de garantizar fondos suficientes y un reparto justo de unas ayudas que garanticen la rentabilidad de la ganadería tradicional de carne.

Además, UU.AA. ha vuelto ha incidir en la necesidad de que la PAC reconozca y retribuya el trabajo que los ganaderos desempeñan en la gestión del territorio y la prevención de incendios forestales.

"Con las exportaciones de carne a Marruecos paralizadas desde hace meses y los costes de producción disparados a raíz de la inestabilidad internacional y la sequía, contar con una PC fuerte es, si cabe, más necesario que nunca", apunta.

Durante la jornada, además, han analizado la evolución de los precios y el mercado de carne y se ha abordado el impacto y las vías de actuación existentes para minimizar los efectos y las enfermedades que afectan a la cabaña ganadera, con la vista puesta en la aparición de nuevos virus emergentes.