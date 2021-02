UU.AA. y 'Galicia Baleira' piden dar "marcha atrás" a la decisión, mientras Podemos y Libera! repruebn que la Xunta se oponga

LUGO / SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El veto a la caza del lobo mantiene opiniones encontradas entre organizaciones agrarias, partidos y ecologistas. Así, este mismo viernes, el secretario xeral de Unións Agrarias (UU. AA.), Roberto García, ha exigido, que en la reunión entre ministerios de Transición Ecológica y Agricultura con las comunidades, se "dé marcha atrás" a la prohibición de la caza del lobo.

Según ha trasladado, en un escenario en el que la Xunta también está en contra, confía que se tumbe esta decisión "que no tiene rigor técnico, y que es un esperpento desde el punto de vista político y de cómo se tomó al margen de agricultores y ganaderos que le dan de comer al lobo".

"Se produce un cúmulo de despropósitos con la decisión tomada. Es una barbaridad tomar esa decisión en un proceso asambleario con las comunidades autónomas cuando 13 de ellas que no tienen presencia del lobo les dicen a las otras cinco lo que tienen que hacer", ha afeado.

García espera que el "problema" sobre el crecimiento de la población del lobo "se ponga encima de la mesa y también se tiene que poner de manifiesto que tiene que haber una gestión más ágil para los que sufren los daños y que tengan una respuesta ágil de compensación de esos daños de forma inmediata".

El dirigente agrario ha precisado que, "teniendo en cuenta las denuncias, sobre daños, un 30 por ciento no son admitidas por la administración". "Cuando el lobo ataca a un animal grande es fácil que queden restos, cuando el lobo mata una vaca no come toda la vaca", ha advertido.

Sin embargo, este porcentaje del 30 por ciento se extiende a "aquellos animales que pese a ser atacados por el lobo no fueron considerados como tal".

"Ahora baja a las explotaciones, ataca a los animales y no solo a los que come sino que cuando ataca un rebaño mata más de lo que come. Hablamos de cerca de un millón de euros en daños a animales, de los que en las mejores épocas la administración llega a compensar, con muchos meses de retraso, un 40 por ciento, además seguimos sin cobrar por los daños de 2020", ha incidido.

"TOTAL DESACUERDO" DE 'GALICIA BALEIRA'

También la plataforma 'Galicia Baleira' ha mostrado su "total desacuerdo" con la decisión de la Comisión de Patrimonio Natural del Ministerio de Transición Ecológica con respecto a la propuesta de incluir todas las poblaciones de lobo ibérico en el listado de especies silvestres de protección especial y conducir a una situación de prohibición total de su caza en toda España.

"El tema es demasiado polémico para tomar una decisión con la participación de todas las comunidades de España, algunas de ellas con censo cero en población de lobos, entre otras Baleares, Canarias o Melilla y sin escuchar a las que realmente albergan alrededor del 100 % del censo de lobos y que se sitúan al Norte del Duero", ha remarcado.

La plataforma incide en el "desacuerdo" que hay dentro del propio Gobierno, ya que el ministro de Agricultura, Luis Planas, "expresó su apoyo a los ganaderos".

"Está claro y demostrado que la falta de control actual del loboafecta a un conjunto muy importante de explotaciones ganaderas, que ven mermadas sus cabañas año tras año", ha esgrimido.

UNIDAS PODEMOS QUIERE VER LOS INFORMES DE LA XUNTA

Por su parte, Unidas Podemos ha informado de que los diputados Antón Gómez Reino y Juantxo López de Uralde han presentado una iniciativa parlamentaria para conocer los informes que presentó la Xunta para defender la caza del lobo ibérico en el territorio, así como los datos presentados por la Administración gallega coñecer os informes que presentou a Xunta de Galicia para defender a caza do lobo ibérico no territorio, así como os datos presentados pola administración galega sobre a efectividade desta acción nos últimos anos.

"Hay comunidades como la gallega que pretenden vincular la caza del lobo con una supuesta reducción de daños en las explotaciones agroganaderas, una cuestión que al poner los datos sobre la mesa no se puede demostrar", ha defendido el diputado gallego.

De hecho, se remarca que un estudio del CSIC y de la Universidad de Oviedo de 2016 muestra que el "acoso y la desestructuración" de las manadas de lobo ibérico tras temporadas de cacerías tuvo como consecuencia más ataques a ganado, generando precisamente "el efecto contrario".

Por su parte, Libera! ha esgrimido que hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de finales de 2019 sobre la caza de lobos en Finlandia que "puede ayudar a cambiar la opinión de las comunidades, como Galicia, defienden seguir masacrando a este animal alegando motivos de gestión".

El fallo --apunta la asociación ecologista-- se remonta a una polémica sobre la autorización para matar lobos en la provincia de Savo alegando que la caza con fines de gestión de la población servía para la caza furtiva. "Sin embargo en el fallo el TJUE señala que no hay evidencia científica de que la caza legal de una especie protegida reduzca la caza furtiva hasta el punto de que tendría un efecto positivo general sobre el estado de conservación de los lobos", esgrime.