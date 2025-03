Viticultores ven "culpables a ambos lados del Atlántico" por los nuevos aranceles al vino gallego en EE.UU.

SANTIAGO DE COMPOSTELA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La asociación gallega de viticultura ve "culpables a ambos lados del Atlántico" por la "disputa comercial" que supone el establecimiento de nuevos aranceles al vino gallego en Estados Unidos.

En este escenario, constata que el vino gallego "afronta un nuevo obstáculo en su exportación a Estados Unidos" y avisa de que la medida "puede provocar la expulsión" del mercado estadounidense.

A su juicio, "no es un capricho presidencial de Donald Trump, sino una clara y diseñada estrategia de las élites políticas de los Estados Unidos".

En este sentido, considera que la decisión "viene motivada por la respuesta de la Unión Europea a un conflicto comercial previo", ya que Bruselas "optó por defender el whisky europeo, promoviendo un incremento de los aranceles del whisky estadounidense".

"En respuesta, Whashington se decantó por castigar uno de los productos estrella de la exportación europea: el vino", lamenta la asociación.

Así, considera que "este intercambio de golpes entre bloques comerciales no solo afecta a grandes potencias vitivinícolas como Francia o Italia, sino que impacta directamente en las bodegas gallegas, que en los últimos años lograron abrirse paso en Estados Unidos gracias a la diferenciación y calidad de los vinos".

La imposición de nuevos aranceles supondrá un aumento de precios "enorme" del consumidor final y reducirá la competitividad frente a vinos locales, alerta.

El sector gallego, incide, "no puede ser moneda de cambio para la lucha comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea". Por eso pide como "fundamental" que la UE "negocie una solución equilibrada que no perjudique al vino". "De no hacerlo, muchas bodegas gallegas tendrán serios problemas para vender sus vinos, al desaparecer una fuente de ventas tan importante", concluye.