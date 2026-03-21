Voluntarios plantan 700 árboles en Larouco (Ourense), epicentro del mayor incendio de Galicia

Voluntarios en Larouco - ABANCA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de 46 voluntarios de Abanca y Afundación, junto con vecinos y miembros de la comunidad de montes han plantado alrededor de 700 árboles en el municipio de Larouco (Ourense), epicentro del mayor incendio de Galicia, el pasado verano.

La jornada de reforestación está enmarcada en el Plan de Acción contra los incendios del banco y su Obra Social, tras la realizada la semana pasada en Quiroga (Lugo).

Durante la mañana, los voluntarios plantaron 700 ejemplares de especies autóctonas, incluyendo castaños, encinas, alcornoques, endrinos, madroños, perales y manzanos silvestres.

Larouco fue el epicentro del incendio forestal más grave registrado en la historia de Galicia. El fuego, iniciado el 13 de agosto de 2025 en la parroquia de Seadur, se convirtió en un que llegó a calcinar más de 30.000 hectáreas de monte.

Esta intervención tiene como objetivo prioritario "recuperar parte de la masa forestal perdida", así como "contribuir a la restauración de los hábitats" de la fauna local, como el corzo, el jabalí y diversas aves rapaces, que se vieron gravemente alterados.