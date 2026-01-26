Vox esgrime, tras reunirse con ganaderos en Ourense, que el acuerdo con Mercosur es un "golpe mortal" al rural

El portavoz nacional de Campo de Vox, Rodrigo Alonso, se reune con ganaderos y agricultores de Ourense frente a la Subdelegación del Gobierno en la ciudad, acompañado de miembros de Vox Galicia - EUROPAPRESS

OURENSE, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de Campo de Vox, Rodrigo Alonso, ha trasladado que el acuerdo europeo con Mercosur supone un "golpe mortal" al sector primario, así como el "fin del relevo generacional" y un "grave problema" para la salud pública.

Así lo ha trasladado este lunes, acompañado de miembros de Vox Galicia, en declaraciones a medios previas a la reunión con ganaderos y agricultores de la provincia de Ourense, frente a la Subdelegación del Gobierno en la ciudad, y ha apuntado a PP y PSOE por afirmar que las cláusulas de salvaguarda son las que "van a proteger al campo". "Eso es completamente falso", ha añadido.

En esta línea, el titular de Campo ha lamentado la entrada de "99.000 toneladas de carne de vacuno procedentes de Mercosur", desde países --Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil entre ellos, según ha destacado-- que "utilizan antibióticos para potenciar el crecimiento del animal", así como "hormonas".

"Estas son prácticas que ya llevan tiempo prohibidas en la Unión Europea, y que suponen un grave problema para la seguridad alimentaria y la salud pública", ha añadido, y ha incidido en la necesidad de garantizar "las mismas exigencias medioambientales, fitosanitarias, burocráticas, laborales y de bienestar animal" europeas.

DEROGAR EL PACTO VERDE EUROPEO

En este sentido, Rodrigo Alonso ha trasladado la propuesta del partido de "derogar" el Pacto Verde Europeo, como el que "asfixia a todos", y ha comparado las cláusulas del acuerdo con Mercosur con las cláusulas del pacto europeo con Marruecos, al considerar que "nunca se han aplicado".

"Se tienen que controlar e inspeccionar el 100% de todos los productos agroalimentarios que entran y no, como ha reconocido la Comisión Europea, que solamente se inspecciona el 0,008% del producto que entra en frontera procedente de terceros países", ha añadido.

Asimismo, ha subrayado que la Comisión Europea "juega con la desesperación de los ganaderos" al explicar que esta "pone encima de la mesa un susto o muerte". "Le dicen, hay que hacer esto o te recorto la PAC. Al final, vivimos siempre amenazados por la propia Comisión Europea", ha destacado.