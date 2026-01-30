WWF pide a las CCAA que "no utilicen al lobo como arma política" y apuesten por la coexistencia con la ganadería

SANTANDER, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

WWF ha pedido a las comunidades que han participado este viernes en la reunión sobre el lobo --Cantabria, País Vasco, Galicia, La Rioja, Castilla y León, Aragón y Madrid-- que no utilicen a la especie como "arma política" y que apuesten por una gestión basada en criterios científicos, orientada a garantizar la conservación de y la coexistencia con la ganadería extensiva.

La entidad ha denunciado la convocatoria de este encuentro de forma "unilateral" por el Gobierno de Cantabria y "al margen del Gobierno de España", con el objetivo de "recabar apoyos de otras comunidades autónomas para legitimar una política de exterminio del lobo".

Además de acusar a la comunidad de "cifras distorsionadas" para acometer su plan de control poblacional, ha señalado que ha organizado esta reunión, celebrado en el Palacio de Festivales, para "justificar la continuidad de una política de persecución del lobo que carece de respaldo legal y científico y que tiene como objetivo final la erradicación de la especie en la región".

Y es que, frente a los datos de las comunidades loberas, WWF insiste en que el lobo se encuentra en estado de conservación desfavorable, de acuerdo con la Directiva Hábitats y con las cifras del censo nacional presentadas en junio de 2025.

En paralelo, ha denunciado que el Gobierno de Cantabria haya indicado que autorizará extracciones de manera "excepcional" en las zonas más afectadas pese a haber superado ya el cupo máximo fijado para la temporada 2025-2026.

Para el secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo, "es totalmente inaceptable que Cantabria continúe con esta cruzada contra el lobo a cambio del apoyo de los sectores ganaderos más radicales. Esta política no se va a detener hasta erradicar la especie de la región y tendrá consecuencias sobre los territorios vecinos y sobre el conjunto de la población ibérica".

En este punto, la organización ha asegurado que matar lobos no reduce los ataques, sino que, por el contrario, la desestructuración de las manadas "incrementa la presencia de individuos solitarios o en dispersión, más proclives a atacar presas fáciles como el ganado doméstico". "La única vía eficaz y duradera es la prevención, mediante medidas adecuadas de manejo, protección del ganado y apoyo real a la ganadería extensiva".

Además, ha señalado que el Gobierno de Cantabria utiliza "cifras distorsionadas" ya que contabiliza como propias manadas que son compartidas con territorios limítrofes, o emplea estimaciones "infladas" del tamaño de las manadas.

Así, estima que las muertes ya registradas representan "entre el 30% y el 40% de la población, unos porcentajes que la literatura científica considera incompatibles con el mantenimiento de una población viable".