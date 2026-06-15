La Xunta abonará esta semana 23,5 millones de euros de ayudas de la PAC a casi 6.000 agricultores y ganaderos

SANTIAGO DE COMPOSTELA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural prevé abonar esta semana un total de 23,5 millones de euros a casi 6.000 agricultores y ganaderos gallegos, correspondientes a las ayudas agroambientales de la PAC, de manera que, con este pago, ascienden a casi 211 millones las ayudas pagadas en la campaña de 2025, con unos 22.000 beneficiarios.

Los pagos comenzaron a realizarse en octubre de 2025, con el anticipo de las ayudas directas.

Las ayudas agroambientales se conceden a personas que asumen compromisos voluntarios orientados a la mejora ambiental y la sostenibilidad de las explotaciones, con el fin de promover un desarrollo sostenible, fomentar la gestión eficiente de los recursos naturales (especialmente el agua, el suelo y el aire), proteger la biodiversidad, o conservar hábitats y paisajes.

Las ayudas de la PAC, ha recordado la Xunta, suponen una parte sustancial de los presupuestos de la UE, y son "esenciales" para mantener la actividad agrícola y ganadera, la rentabilidad económica de las explotaciones y el mantenimiento de la población en el medio rural.

De hecho, con respecto a la futura PAC, a partir de 2028, el gobierno gallego ha mostrado su rechazo a la propuesta de la Comisión Europea, porque supone un recorte de fondos de más del 22%, y ha reclamado una reducción de la burocracia y la gestión regional de esas ayudas.

La Xunta ha recordado que Galicia acaba de recibir 1,4 millones de euros adicionales por su "buena ejecución" de los fondos del Plan estratégico de Política Agraria Común, de manera que la comunidad gallega es la sexta que más recibe, dentro de las 14 perceptoras.

PROYECTOS DE DESARROLLO RURAL

Por otra parte, el Consello de la Xunta ha tomado razón este lunes del informe que da cuenta de la convocatoria de los XVIII Premios al Desarrollo Rural de Galicia, que reconocen y difunden iniciativas que contribuyen a promover el medio rural.

Esta edición contará con un primer premio de 10.000 euros, un segundo de 3.000 euros y un tercer premio (novedad este año) de 1.000 euros para cada una de las categorías. Así, se reconocen iniciativas en las categorías de Juventud, Proyectos de Interés Social, Sector Agroganadero, Mujeres, Recuperación y Puesta en Valor de la Tierra Agraria, e Innovación Tecnológica.