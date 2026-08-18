La Xunta acomete mejoras para favorecer el desarrollo rural en el ayuntamiento de Begonte

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, visita Begonte - XUNTA

LUGO 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha cifrado en más de 340.000 euros la inversión para favorecer el desarrollo rural en el ayuntamietno de Begonte, a través del cual se financia la mejora y ampliación del local social de Carral.

En una visita, ha comprobado los avances de las obras de este proyecto, donde ha estado acompañada por la directora xeral de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Paz Rodríguez.

En ella, ha detallado que esta actuación cuenta con una inversión por parte de la Consellería de más de 170.000 euros para financiar estas obras, a los que se le suman otros 43.000 euros parte del ayuntamiento.

Su ejecución permitirá aumentar la superficie del edificio y renovar sus principales elementos constructivos con la sustitución de la cubierta, la renovación del suelo o la mejora del aislamiento, entre otros.