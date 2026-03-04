La Xunta actuará en 300 kilómetros de canales fluviales para prevenir el riesgo de inundaciones

SANTIAGO DE COMPOSTELA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha explicado que la Xunta tiene previsto actuar este año en cerca de 300 kilómetros fluviales para prevenir el riesgo de inundaciones y garantizar el buen estado de conservación.

Así lo ha señalado este miércoles durante una visita al río Ferreira, en Alfoz, donde ha remarcado que esta planificación incluye tareas ordinarias y preventivas de mantenimiento de los ríos.

La conselleira ha puntualizado en que la programación de estos trabajos combina la planificación técnica de Augas de Galicia con la atención a las solicitudes presentadas por ayuntamientos y particulares.

En el caso de Alfoz, las actuaciones serán desarrolladas en cerca de cuatro kilómetros del río Ferreira. Los trabajos, que se prolongarán durante cuatro semanas, consistirán en la retirada de biomasa en el canal fluvial y rozas puntuales y selectivas en los accesos al canal.