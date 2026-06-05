La Xunta admite que "no funcionó" el banco de explotaciones y prepara ayudas de 30.000 euros como incentivo

El director xeral de Gandaraía, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros,en una comisión en mayo de 2026 - MONICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Alimentarias, José Balseiros, admite que "hay que reconocer que de momento no funcionó" el banco de explotaciones puesto en marcha el año pasado, el cual "no cubrió expectativas", por lo que la Consellería do Medio Rural prepara una nueva orden en la que se van a "multiplicar" las ayudas como incentivo.

En la Comisión de Agricultura, la diputada del BNG Ariadna Fernández ha arremetido contra esta medida "estrella" de la Xunta para el relevo generacional, para lo cual reservaba dos millones de euros y preveía 140 transferencias de granjas, pero sostiene que solo hubo 15 granjas inscritas mientras cerraron 300 explotaciones en Galicia en el último año.

En respuesta, Balseiros ha reconocido que "hubo pocas solicitudes", con "solo 23", por lo que se va a sacar este año una nueva orden en la que "se van a multiplicar las ayudas que se van a dar al titular cediente como adquiriente", las cuales "van a poder llegar hasta 30.000 euros, a ver si así se incentiva".

Atribuye estas escasas solicitudes a que hay "muchos casos que van a cerrar que son compradas por explotaciones vecinas sin que pasen por el banco", según dice, porque "desconfían" y "piensan que va a haber un control de no sé qué".

Con todo, garantiza que en Galicia "no queda ni una sola finca abandonada", sino que se aprovechan estos terrenos y cabezas de ganado en otras que siguen funcionando.

Por otra pare, el Bloque ha denunciado el recorte de seis céntimos en los nuevos contratos lácteos firmados en abril con "precios abusivos que la macroindustria impone", lo que se traduce una pérdida para los ganaderos gallegos de 17 millones en un mes.

Sobre este extremo, Balseiros ha emplazado al Gobierno a que modifique ley de cadena alimenataria para que "no haya esos abusos" y no se "pague menos a eslabón inferior".

ESCUELA DE PASTORES

En otro orden de cosas, el director de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agaca), Martín Alemparte, ha puesto en valor la escuela de pastores puesta en marcha en Xinzo, con 25 alumnos admitidos entre 44 solicitudes.

Remarca que esta formación combina capacitación técnica con práctica empresarial, en una medida que contribuye a la prevención de incendios, el relevo generacional y la profesionalización del sector.