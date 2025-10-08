La Xunta asumirá el coste del desescombro en San Vicente de Leira, en Vilamartín (Ourense), tras los incendios

El delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, en San Vicente de Leira, en Vilamartín de Valdeorras (Ourense) - XUNTA

OURENSE 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia asumirá el coste de los trabajos de desescombro de las viviendas afectadas por el fuego en el pasado mes de agosto en San Vicente de Leira, en el Ayuntamiento de Vilamartín de Valdeorras (Ourense).

Así lo ha trasladado este miércoles el delegado territorial de la Xunta a los representantes de la Asociación de Vecinos con los que ha mantenido una reunión en el local social. Un encuentro del que ha informado la Xunta en un comunicado.

Tras los contactos iniciados por la Administración autonómica con la alcaldía, Manuel Pardo ha reiterado el compromiso de la Xunta en la financiación de las tareas de desescombro tanto de las viviendas como de los espacios públicos damnificados por los fuegos.

El delegado de la Xunta ha remarcado la disposición y la celeridad del Gobierno gallego y de su presidente, Alfonso Rueda, de intentar que "la situación vuelva a lo que era antes del incendio" y que "esto debe hacerse lo antes posible". Para ello, ha asegurado que "no se van a escatimar ni esfuerzos, ni recursos.

Manuel Pardo ha recordado a los vecinos las líneas de las ayudas activadas por la Xunta y ha insistido en el compromiso del Gobierno gallego para agilizar su tramitación, a fin de que lo antes posible las familias puedan comenzar la recuperación de estos hogares tras esta terrible ola de incendios.

AYUDAS

Hasta el momento, la Xunta ha informado de que en la provincia de Ourense hay 120 solicitudes de ayudas, de las que 30 ya fueron resueltas favorablemente, con un total de más de 2,3 millones.

El delegado territorial ha destacado que las aportaciones de la Xunta pueden alcanzar casi 150.000 euros en el caso de viviendas habituales, ya que al 132.000 euros para rehabilitación del inmueble pueden añadirse 16.200 euros por el menaje doméstico. En caso de segunda residencia, las aportaciones son de hasta 66.000 euro y 5.400 euro para el menaje.

Esta ayuda puede servir tanto para rehabilitar el inmueble, como para adquirir un nuevo, en caso de que quedara en situación de ruina a consecuencia de los incendios. La acreditación del estado de ruina se realizará mediante un informe técnico que, si el propietario desea, elaborará la Xunta. En estos casos hay que sumar además ayudas complementarias para el realojo mientras se rehabilitan las viviendas dañadas.

Además, el Gobierno gallego también asumirá el 100 % del alquiler temporal, si es necesario y aportará hasta 600 euro más para sufragar gastos de alojamiento provisional, transporte o cambio. Los afectados podrán asimismo percibir la cuantía total de la ayuda de manera anticipada, lo que les permitirá agilizar obras de rehabilitación de las viviendas.

En cuanto a la documentación a presentar, los afectados deben acreditar la titularidad de la vivienda, su destino como vivienda habitual u ocasional y la disposición de algún seguro. También se debe acompañar una memoria técnica que valore los daños acusado y el coste de la rehabilitación. Este documento podrá ser elaborado por la Xunta, si así lo solicita el damnificado.