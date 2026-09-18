La Xunta autoriza instalar jaulas trampa para jabalíes en el entorno del ayuntamiento de Lugo

Archivo - Un ejemplar de jabalí enjaulado en imagen de archivo. - CARM - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia ha autorizado la solicitud del ayuntamiento de Lugo para instalar jaulas-trampa para el control de las poblaciones de jabalí en el entorno de la ciudad.

En concreto, en un comunicado, la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático ha explicado que da respuesta a la solicitud municipal de aplicar medidas de control con las que mitigar los efectos que tiene para la seguridad de las personas la presencia de ejemplares de esta especie en el entorno urbano y periurbano del municipio.

De este modo, la localización de la jaula se acordará entre personal municipal y la Unidade de investigación para a conservación da natureza (UICON) de la Xunta, buscando una mayor efectividad. Asimismo, agentes de la UICON se encargarán de la instalación, vigilancia y seguimiento de la trampa, así como de avisar a la administración local en el momento en que los jabalíes entren en el dispositivo.

Por su parte, el Ayuntamiento de Lugo se hará cargo del cebado de la jaula-trampa, de acuerdo con las indicaciones de la UICON, y del transporte de los ejemplares de jabalí capturados hasta el destino de su gestión, que será determinado por personal facultativo veterinario, de acuerdo con la normativa vigente.

Esta autorización, que tendrá una vigencia de un año, se enmarca en el procedimiento impulsado por el Gobierno gallego en el año 2023 para facilitar las capturas de estos animales en lugares concretos de ciudades y áreas metropolitanas.