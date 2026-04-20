Xunta avanza en la recuperación de zonas afectadas por incendios con acciones de mejora en Chandrexa de Queixa

SANTIAGO DE COMPOSTELA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La directora xeral de Planificación e Ordenación Forestal, Luisa Piñeiro, ha visitado esta tarde el ayuntamiento ourensano de Chandrexa de Queixa, donde ha comprobado el avance de las actuaciones de restauración en las zonas afectadas por los incendios forestales del pasado verano.

Según ha explicado la directora xeral, el objetivo principal de los trabajos es restaurar la cubierta arbórea con el fin de favorecer la biodiversidad y proteger el suelo frente a la erosión; lo que redunda también en una mayor regulación del ciclo hidrológico. Además, estas labores funcionan como una alcantarilla de carbono y mejoran el entorno paisajístico.

En esta zona se están llevando a cabo trabajos de avance de infraestructuras viales mediante la restauración de la capa de rodadura y la red de drenaje. Con estas labores se busca evitar el aumento de los deterioros producidos por este incendio, lo que contribuirá a facilitar el acceso para otro tipo de labores.

En el campo de la restauración hidrológica están aplicándose medidas para estabilizar el suelo y favorecer la infiltración, limitar la escorrentía y reducir la llegada de sedimentos al lecho de los ríos.

Piñeiro ha señalado que, en relación con el avance de hábitats, en la actualidad se están seleccionando brotes regenerados de frondosas para realizar la sementeira de herbáceas y recuperar así los pasteros. De este modo, la inversión prevista para realizar estas actuaciones en el municipio de Chandrexa de Queixa es de cerca de 300.000 euros.

Destacan también que estos trabajos están llevándose a cabo al amparo de la colaboración de la Xunta de Galicia con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) para impulsar actuaciones de restauración hidrológico-forestal por imponerte de 9,5 millones de euros.

En el marco de esta iniciativa se tramitaron 13 expedientes en las zonas afectadas por los incendios de Larouco, Oímbra, Chandrexa de Queixa, A Mezquita y Carballeda de Valdeorras, cuyas actuaciones fueron determinadas por los técnicos de la Consellería de Medio Rural tras identificar el Ministerio las zonas de los incendios donde intervenir.