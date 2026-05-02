La Xunta avanza en la retirada de madera quemada en cerca de 1.500 hectáreas en Monterrei (Ourense)

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, en Monterrei (Ourense) - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 2 May. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha visitado Monterrei (Ourense), donde se están realizando actuaciones de recogida de madera en las zonas afectadas por los incendios forestales del verano pasado. Así, ha destacado que se llevaron a cabo trabajos en cerca de 1.500 hectáreas, consiguiendo retirar unos 74.000 metros cúbicos de madera.

Tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, este plan de aislamiento de madera comercial abarca más de 6.200 hectáreas, con un volumen global superior a los 930.000 m3 de madera, y alcanzó un precio de adjudicación de casi 13,5 millones de euros.

Dicho aislamiento "contribuyó a la recuperación de valor" de una madera que, de no ser movilizada, podría sufrir una depreciación progresiva por efectos de plagas, hongos o deterioración estructural.

Además, ha indicado la Xunta, que su puesta en mercado favoreció la actividad de las empresas de aprovechamiento forestal y de la industria transformadora.

En este sentido, la conselleira ha recordado otras medidas como tareas de consolidación de suelos y reducción de la escorrentía superficial mediante la técnica del acolchado con paja (mulching) en áreas prioritarias identificadas por el CSIC en Ourense y Lugo.

También, ha señalado que se acondicionaron pistas forestales, se limpiaron cunetas y se instalaron albarradas, entre otras actuaciones.