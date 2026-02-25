La Xunta cifra en un 50% el incremento del presupuesto en prevención de incendios forestales este año

SANTIAGO DE COMPOSTELA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La conselleira del Medio Rural, María José Gómez, ha destacado este miércoles el presupuesto en prevención de incendios forestales para este año, que se incrementó en un 50% con respeto al de 2025 hasta llegar a los 75,38 millones de euros, según ha señalado.

Así lo ha asegurado en el ayuntamiento pontevedrés de Ponteareas, donde ha comprobado las tareas que se están realizando en este ámbito por parte del personal del Distrito Forestal XVII O Condado-A Paradanta en la parroquia de Guláns.

Concretamente, ha explicado que se está actuando en las fajas auxiliares de pistas forestales con el desbroce de márgenes para reducir la vegetación, "con el objetivo mejorar los accesos al monte y disponer de zonas más seguras para el tránsito del personal del dispositivo de lucha contra los incendios".

Los trabajos de desbroce se están realizando con maquinaria pesada "puntera" y se completan con tareas manuales a cargo de una brigada, según ha desgranado la Xunta en una nota de prensa.