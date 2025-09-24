La Xunta compensa los daños de los incendios en los viñedos con hasta 200.000 euros

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, visita el ayuntamiento ourensano de Beade para revisar algunas de las zonas de viñedo afectadas por los incendios - XUNTA

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha destacado que el Gobierno gallego compensa los daños de los incendios forestales en los viñedos con hasta 200.000 euros y las pérdidas en la producción con ayudas de 12.700 euros por hectárea.

La titular de este departamento ha visitado este miércoles el ayuntamiento ourensano de Beade para revisar algunas de las zonas de viñedo afectadas por los incendios de agosto acompañada por el director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros; y por el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo.

En su visita, de la que ha informado la Xunta en un comunicado, ha recordado las diferentes líneas de ayudas puestas en marcha por la Consellería para explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales.

Entre ellas, ha mencionado aquellas que pueden ser solicitadas por productores de vino, como es el caso de la partida para la reparación de bienes, maquinaria, equipos o medios de producción de las explotaciones agrícolas o ganaderas, con una inversión de hasta 200.000 euros por persona; así como por pérdidas en la producción, que ascienden hasta los 12.700 euros por hectárea en el caso del viñedo.

María José Gómez ha asegurado que el Gobierno autonómico está a un lado del sector vitivinícola para "tenderles la mano" con el fin de hacer frente a las consecuencias derivadas de estos fuegos. En este sentido, ha puesto a disposición el trabajo de los técnicos de la Estación de Viticultura y Enología de Galicia (Evega) para realizar un análisis más completo sobre la afectación de los incendios forestales en el viñedo.

También ha reconocido la labor de los más de 10.000 viticultores y cerca de 443 bodegas que conforman el sector vitivinícola de calidad en Galicia, "en un momento clave para el sector, como es el inicio de la vendimia".

La Xunta ha recordado otras líneas de apoyo del Gobierno autonómico a este ámbito, como son las ayudas para la elaboración y comercialización de productos vitivinícola, que acaban de resolverse con un presupuesto de subvención de 5,4 millones de euros, que llegarán a 27 beneficiarios.

También destacan las ayudas para la promoción del vino gallego en mercados de terceros países, que en este 2025 cuenta con un presupuesto de 1,7 millones de euros; o la línea para la reestructuración y reconversión de viñedo, dotadas en la última convocatoria con cuatro millones de euros.