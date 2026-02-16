Xunta concede ayudas a casi 300 entidades para actuaciones de prevención frente a incendios forestales

SANTIAGO DE COMPOSTELA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Medio Rural ha publicado este lunes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la resolución de las ayudas para la prevención de daños por incendios y desastres naturales, que ascienden hasta los casi 5,4 millones de euros para 283 entidades beneficiarias, principalmente comunidades de montes vecinales en mano común.

Estas aportaciones, explican en un comunicado, buscan "mitigar las consecuencias e impactos negativos que los incendios puedan tener sobre la capacidad potencial de desarrollo y producción de estos montes".

Las acciones subvencionadas se centran en el control de la biomasa en áreas devasa, devasas y fajas auxiliares de pista. Explican que estas intervenciones buscan reducir la carga de combustible presente en el monte y establecer zonas con descontinuidad horizontal y vertical, con el objetivo de disminuir el riesgo de propagación de incendios forestales y minimizar los daños causados por estos siniestros, en caso de que lleguen a producirse.

Destacan además que "ante el elevado volumen de peticiones presentadas", la Consellería decidió incrementar el presupuesto de esta orden en 2025 y, a causa de los incendios forestales del verano, estableció como plazo único para finalización y justificación de los trabajos, el 30 de junio de 2026.

IMPORTE DE LAS AYUDAS

Se han concedido ayudas para áreas devasa en monte desarbolado para roza mecanizada con roza de cadenas o similar, con casi 590 euros por hectárea.

Para montes en regeneración, son más de 1.650 euros por hectárea para el rareo sistemático de regenerado forestal con tratamiento de restos.

Las ayudas se completan para las devasas con 635 euros por hectárea para la mejora de fajas cortafuegos ya existentes con hoja de máquina y, para las fajas auxiliares de pista con o sin roza de la plataforma de rozadura, se destinarán casi 590 euros por hectárea si es roza mecanizada con rozadura arrastrada de cadenas o similar o con 734 euros por hectárea, en el caso de la roza mecanizada con rozadora de brazo o similar.