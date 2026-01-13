La Xunta convoca una nueva línea de aportaciones para mejorar servicios en el rural y fijar así población

SANTIAGO DE COMPOSTELA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Medio Rural publica este martes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) una convocatoria de ayudas para la prestación de servicios básicos locales que propicien la revitalización del tejido productivo y la fijación de población en áreas rurales, dotadas con un presupuesto de cinco millones de euros al amparo del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027.

Tal y como destacan en un comunicado, esta nueva línea forma parte de la apuesta de la Xunta por impulsar la recuperación demográfica y la creación de condiciones de vida de calidad en el rural.

Podrán beneficiarse de esta partida todos los ayuntamientos de Galicia que desarrollen sus proyectos en zonas rurales, a excepción de aquellas parroquias clasificadas como zonas densamente pobladas según su grado de urbanización recogido por el Instituto Galego de Estadística (IGE). Estas parroquias se localizan en las siete ciudades gallegas y en los ayuntamientos de Culleredo, Narón, Oleiros, Barbadás y Poio.

Estos fondos permitirán acometer diferentes actuaciones para mejorar los servicios básicos en las zonas beneficiadas, como pueden ser obras de mejora en las redes de alumbrado público o la ejecución de construcción y la rehabilitación de espacios públicos, dependencias municipales e instalaciones deportivas.

Además, podrán restaurarse elementos patrimoniales y su entorno, en el caso de ser necesario, y se ahondará en la mejora de servicios asistenciales y culturales. En este sentido, son subvencionables a construcción, adquisición o mejora de inmuebles, terrenos u obras y maquinarias y bienes de equipo necesario.

Los proyectos beneficiados recibirán un porcentaje de subvención equivalente a la totalidad de los gastos subvencionados, con una ayuda máxima de 100.000 euros.