La Xunta defiende que las riadas de Valdeorras "no pueden atribuirse exclusivamente a los incendios"

El director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco Gutiérrez, en el Parlamento - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco Gutiérrez, se ha valido de unas explicaciones de la investigadora del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Cristina Fernández para defender que "las riadas en Valdeorras "no pueden atribuirse exclusivamente a los incendios forestales". "Según indica, la intensidad excepcional de las precipitaciones fue el principal factor desencadenante", afirma.

Así lo ha expuesto en la Comisión de Agricultura del Parlamento gallego, en donde el diputado del BNG Secundino Fernández ha denunciado la "nula respuesta" de la Xunta durante el gran incendio de Larouco (Ourense), el más grande en la historia de Galicia, que "quemó cerca de 40.000 hectáreas" y "arrasó tierras de Valdeorras de un extremo a otro", con una "desidia de proporciones nunca vistas" por el Gobierno gallego.

Censura que a ello se suma que la Xunta no hizo "nada" tras los "inmensos daños" en el territorio, con meses de contaminación de aguas por los arrastres y las posteriores riadas, en lo que el diputado del Bloque tacha de "negligencia de libro".

En respuesta, Manuel Francisco expresa que tras el incendio de Larouco se determinó el tratamiento de 145 hectáreas consideradas "prioritarias" para la restauración, de las cuales se actuó en 70 hectáreas "antes de finalizar 2025".

Estas cifras han provocado la indignación del diputado nacionalista Secundino Fernández: "Arden 40.000 hectáreas y aplican restauración en 40". "Esto es inaudito", ha clamado acerca de unos datos que reduce a "nefastos". "Actúen y trabajen y hagan algo porque es vergonzoso", agrega.

Igualmente, el responsable de Defensa do Monte ha asegurado que se actuó "desde el primer momento", con una asistencia "basada en criterios científicos" en la que se identificaron las zonas "con mayor riesgo de erosión y escorrentía".

El director xeral apunta que la de Larouco fue "una de las situaciones más complejas de Galicia", dadas las pendientes, los regatos en el río Sil, así como los núcleos sensibles A Rúa, Vilamartín, O Barco y Rubiá. Pone en valor trabajos de emergencia como la técnica de 'mulching', la construción de albarradas y pistas. No obstante, reconoce que está pendiente un plan de trabajos que proseguirán próximamente.

PARROQUIAS INCENDIARIAS

Por otra parte, la diputada socialista Carmen Rodríguez Dacosta ha denunciado que las parroquias de alto riesgo de incendio "reciben al final exactamente el mismo tratamiento", por lo que se pregunta "para qué sirven". Pone el ejemplo de que 19 de las 26 parroquias incendiarias ardieron más en 2025.

En respuesta, el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco Gutiérrez, ha afirmado que estas parroquias cuentan con "medidas extraordinarias de prevención y protección". Con todo, "es cierto no existe sistema específico" de evaluación de la parroquias incendiarias, pero "no significa" que no exista esa evaluación.

PROGRAMA LEADER

En una intervención en esta comisión, la directora xeral de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Paz Rodríguez, ha informado de que el programa Leader movilizó más de 40 millones de euros para el rural gallego en ayudas para la puesta en marcha de proyectos de desarrollo rural, al amparo del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027.

Tal y como se detalló en un reciente informe en el Consello de la Xunta, la convocatoria de este año cuenta con un presupuesto de 28,7 millones y recibió 984 solicitudes.

PLAGA DE FLAVESCENCIA Y GUSANO SOLDADO

Asimismo, el director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, ha dado cuenta de la plaga de la flavescencia dorada, que ya alcanza a 164 parroquias en Galicia: 97 en Ourense y 67 en Pontevedra. Detalla que se han detectado 472 plantas positivas en la comunidad.

Expone el "conjunto integral de actuaciones" que lleva a cabo la Xunta contra esta plaga.

Además, la Consellería desarrolla un programa para la identificación y eliminación en parcelas de vid abandonadas. En la provincia de Ourense se iniciaron las actuaciones en los ayuntamientos de Castrelo de Miño y Ribadavia, sobre un total de 1.163 parcelas, con una superficie de 744 hectáreas.

En relación con la plaga del gusano soldado que afecta a cosechas de maíz, Balseiros destaca que la Xunta cuenta con una red de 111 puntos de seguimiento, además de trampas de feromonas. Apunta que ya se ha trasladado al Ministerio de Agricultura la necesidad de urgir ante la Unión Europea la agilización de las negociaciones para poder aplicar tratamientos fitosanitarios específicos mediante dron.

XUNQUEIRA DE ALBA

Junto a esto, Luís Bará (BNG) se ha quejado del retraso en la recuperación de los terrenos ocupados por la Consellería do Medio Rural en la Xunqueira de Alba, en Pontevedra.

Al respecto, el director xeral de Defensa do Monte destaca la importante de este centro "estratégico" para equipos de extinción de incendios. Apunta que se trabaja en su traslado, pero debe hacerse "de manera ordenada" y todavía no existen las condiciones materiales necesarias para ejecutar un traslado "de manera inmediata".