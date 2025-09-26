La Xunta destaca en Bóveda (Lugo) el papel de la divulgación en la conservación de la riqueza forestal

LUGO 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, ha destacado este viernes la importancia de la divulgación de la riqueza forestal de Galicia como elemento clave para su conocimiento y conservación.

Así lo ha trasladado durante su visita al vivero Os Trollos, situado en el municipio lucense de Bóveda y en el que se están llevando a cabo trabajos de acondicionamiento para facilitar y fomentar su uso público.

La conselleira, que ha estado acompañada por el director xeral de Planificación e Ordenación Forestal, José Luis Chan, y por el alcalde de Bóveda, José Manuel Arias, ha recordado que hace aproximadamente un año se avanzaba en este mismo vivero con unas actuaciones que ahora están en marcha. Estos trabajos consisten, fundamentalmente, en la creación y acondicionamiento de un sendero para los visitantes y dan continuidad a los trabajos previos de silvicultura en las masas forestales existentes.

Así, se están diseñando y construyendo las sendas que atraviesan el bosque, poniendo en valor los numerosos ecosistemas típicos de Galicia que están representados, desde las fragas a las carballeiras, pasando por las plantaciones productivas de castaños, entre otros. También se plantarán los tipos de bosque que no existen en Os Trollos, en especial el más mediterráneo, con especies como la alcornoque o el acebuche, destacando sus usos y beneficios.

Asimismo, se adecuarán charcas para anfibios como parte fundamental de los ecosistemas forestales, teniendo en cuenta que la presencia de estos animales es un indicador de un ecosistema sano. El conjunto se completará con la instalación de la correspondiente señalización y explicaciones sobre la ruta, así como mesas y bancos para el público.

La inversión en Os Trollos se sitúa en los 300.000 euros, dentro de un plan más amplio que incluye también intervenciones similares en el vivero de la Xunta en Santa Cruz, en la localidad coruñesa de Oleiros, hasta alcanzar un presupuesto total de medio millón de euros.

VÍNCULO CON LA SOCIEDAD

Con esta iniciativa, según ha indicado la conselleira, se trata de facilitar el recorrido por las distintas masas y de cumplir así las especificaciones del Plan Forestal de Galicia referidas a la información, divulgación y comunicación sobre el territorio, los recursos y la gestión forestal, para estimular un vínculo o acercamiento positivo y duradero con la sociedad.

De esta forma, tal y como ha indicado Gómez, se formaliza la apuesta de Medio Rural por la recuperación de los antiguos viveros forestales, con dos objetivos principales. Por un lado, producir planta de calidad que cubra las necesidades de las administraciones públicas, y por otro disponer de parcelas de alto valor genético para conservar estos recursos. La finalidad es, por tanto, crear sinergias entre divulgación, conservación y fomento de esta riqueza.

De hecho, el departamento autonómico ha recordado que Os Trollos ofrece distintas y variadas masas de especies forestales y también algunas de carácter más ornamental. Así, en sus 30 hectáreas de superficie, este vivero dispone de un huerto de semillas de Pinus Pinaster, especialmente apropiadas para las zonas interiores de Galicia. También cuenta con una colección de cerezos procedentes del Centro de Investigación Forestal de Lourizán, entre otros recursos.