La Xunta destaca el "papel protagonista" de las mujeres en el rural gallego

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha destacado este viernes el "papel protagonista" de las mujeres en el rural gallego y su contribución a la dinamización social, económica y cultural de este ámbito.

Tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, la conselleira lo remarcó durante su visita al curso de cocina organizado por la asociación Mulleres Rurais Porta Norte en colaboración con el Ayuntamiento de Ribadeo y que se desarrolla en el Centro de Formación y Experimentación Agraria (CFEA) Pedro Murias.

Según ha señalado el Gobierno gallego, las cocinas fueron cedidas para la realización de esta acción formativa.

Además, el curso está siendo impartido por personal de cocina del propio CFEA y en el participan un total de 25 mujeres de la asociación.