Xunta ensalza las agrupaciones forestales de gestión conjunta como herramienta para evitar el abandono del monte

SANTIAGO DE COMPOSTELA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha visitado este viernes los terrenos de la agrupación forestal de gestión conjunta San Pedro de O Incio, en el ayuntamiento lucense homónimo, donde ha ensalzado este tipo de asociaciones como herramienta para impulsar la productividad forestal y evitar el abandono del monte.

Durante su recorrido por la zona, ha destacado la nueva línea de ayudas convocada de manera específica para las agrupaciones, que cuenta con un presupuesto de 2,1 millones de euros para las anualidades 2026 y 2027, un 50 % con respecto a la convocatoria anterior.

Según ha subrayado la titular do Medio Rural, la partida cuenta con dos líneas de subvención diferenciadas. Con la primera se apoya la creación de nuevas agrupaciones, tanto básicas como con base territorial, y se ofrece la posibilidad de transformar las asociaciones sin base en agrupaciones con ella.

La segunda línea va dirigida a las agrupaciones con base territorial ya inscritas, con el fin de apoyar la realización de nuevos procesos y actividades que favorezcan su consolidación.

Con todo, la convocatoria se publicó en el Diario Oficial de Galicia esta misma semana, y el plazo para solicitarlas estará abierto hasta el próximo 17 de abril.