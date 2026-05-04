La Xunta estará "atenta" a la posible alza de precios agrícolas por la guerra de Irán e intentará "ayudar"

El titular del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consello - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha trasladado que comparte la preocupación ante la posible alza de precios agrarios vinculada con la guerra de Irán, por lo que su Ejecutivo estará "atento" e intentará "ayudar" en la medida de lo posible como, ha dicho, ya "está haciendo" --se impulsó un plan autonómico para hacer frente a las consecuencias del conflicto--.

Rueda ha sido preguntado por los datos que alertan de la posible subida de los productos agrícolas. En concreto. En concreto, el precio de los principales productos de este tipo básicos se podría disparar hasta un 8,5% este año por la guerra de Irán, según el informe elaborado por Crédito y Caución, que analiza el impacto del conflicto para las principales economías, trabajando en dos posibles escenarios, en función de la duración del conflicto.

El escenario base contempla un rápido acuerdo de paz y el fin del bloqueo del estrecho de Ormuz en mayo, mientras que en el lado contrario, el pesimista, parte de un cierre del estrecho de seis meses y una escalada del conflicto a medida que las negociaciones se estancan.

En ambos casos, el alza de los precios de los fertilizantes se traducirá en un aumento de los precios de los alimentos a finales de este año. Además, el incremento de los precios de la energía repercute en todas las etapas de la producción alimentaria, desde la siembra y la cosecha hasta el procesamiento, el almacenamiento y el transporte.

Rueda ha esgrimido que los dirigentes de la Xunta están "preocupados" y seguirán atentos la evolución de la coyuntura. "Ojalá que estas previsiones al final no se materialicen", ha reflexionado, antes de apuntar a que el Ejecutivo gallego también está preocupado por la bajada de leche en origen y "haciendo todas las inspecciones necesarias para garantizar que se cumple la ley de cadena alimentaria".

"Pero estaremos atentos e intentaremos ayudar en la medida de lo posible. Como ya lo estamos haciendo", ha esgrimido, y ha esgrimido a las ayudas directas de la Xunta al sector con cargo a sus presupuestos y su aportación indirecta "del 50%" a las medidas del Gobierno. "Hay que recordarlo las veces que haga falta", ha concluido.