Xunta y Fegamp reforzarán su colaboración para la promoción del sello Artesanía Alimentaria

A CORUÑA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) reforzarán su colaboración para la promoción del sello Artesanía Alimentaria.

El director de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria, Martín Alemparte, se ha reunido hoy con el presidente de la Fegamp, Alberto Varela, para avanzar en el apoyo de la administración local a este distintivo.

"Se trata de buscar sinergias entre ambas administraciones con el fin de poner en valor este indicativo creado por Medio Rural y contribuir a la difusión, promoción y defensa de la artesanía alimentaria", expone la Consellería.

Con respecto a esta última finalidad, el objetivo es evitar posibles fraudes en el uso del término artesano o en la celebración de fiestas de productos de artesanía. La Xunta recuerda que solo pueden incorporar este distintivo los productos que estén debidamente amparados por el mismo.

En concreto, la Artesanía Alimentaria protege la actividad de elaboración, manipulación y transformación de alimentos caracterizada por la sujeción a determinadas condiciones durante todo el proceso que garantiza a los consumidodores un producto final indidivualizado.