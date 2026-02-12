Xunta firma con UU.AA. y Asaga una declaración con "exigencias y compromisos" frente a Mercosur

Reunión de la Xunta con UU.AA. Y Asaga - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha firmado con Unións Agrarias (UU.AA.) y Asaga una declaración que incluye "exigencias" en cuanto a la aplicación "estricta" de las cláusulas de salvaguarda, pero también "compromisos" por parte del Gobierno gallego ante el eventual impacto en el campo del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur.

El Sindicato Labrego Galego (SLG), que rechaza frontalmente dicho tratado, ni suscribe ni ha estado presente en la reunión, de la que sale una declaración que este viernes llevará la Xunta a la conferencia sectorial en Madrid.

En una comparecencia ante los medios de comunicación este jueves, la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, ha informado del contenido del texto, al término del encuentro que ha celebrado con los responsables de ambos sindicatos firmantes, Roberto García y Francisco Bello, respectivamente, y en el que también ha participado el presidente gallego, Alfonso Rueda.

Con anterioridad, a preguntas de los periodistas en otro acto, Rueda ha elevado a "fundamentales" este asunto y la negociación de la nueva Política Agraria Común (PAC) y ha subrayado la relevancia para la Xunta de que "las cláusulas de salvaguarda sean efectivas, se apliquen de verdad y desde el principio".

"GALICIA SE JUEGA MUCHÍSIMO"

Ya que "Galicia se juega muchísimo", el titular de la Xunta ha llamado a "garantizar que Mercosur no entraría en ningún caso en funcionamiento sin que estén plenamente desplegadas" dichas cláusulas y ha trasladado que intentarán "llevar estas exigencias a Europa, a los máximos responsables", convencido de que las "prevenciones" y los "recelos" entre agricultores y ganaderos están "fundados".

Por su parte, la conselleira ha concretado algunas de las medidas "muy explícitas" que recoge la declaración conjunta con UU.AA. y Asaga, dirigidas "para las instituciones europeas y también para el Gobierno central", en concreto al Ministerio de Agirulcutra.

Así, solicita un "plan reforzado y verificable" de controles en frontera y auditorías en origen, "de forma que solo accedan a la Unión Europea los productos que cumplan con la legalidad". En este sentido, piden que Europa y el ministerio "se comprometan en serio y creen planes de control en frontera específicos".

También exigen contemplar si se produce un "daño" a una zona en concreto, por ejemplo a Galicia, "sin necesidad de esperar para intervenir" a que la problemática tega rango europeo. Así, la declaración busca que se lleve "cualquier problemática a la Comisión si --el Ejecutivo central-- tiene sospecha de algún incumplimiento".

El Ejecutivo autonómico, por su parte, entre otras acciones, reforzará los controles sobre las importaciones dentro de sus competencias, para lo cual creará una comisión interdepartamental "específica", dado que hay varias consellerías implicadas.

También impulsará estrategias de promoción interna, entre otros ámbitos para la carne de vacuno certificada, y pondrá en marcha "de forma casi inmediata" el observatorio de precios de Galicia, todavía sin fecha.

PASAR DE "LOS SENTIMIENTOS" A "LOS NÚMEROS"

Tras la conselleira, el líder de UU.AA., Roberto García, ha agradecido la postura de la Xunta, ya que se trata de, "a parte de exigir públicamente a la Comisión y al ministerio que pongan en marcha las herramientas pactadas", establecer con base a las competencias propias de la Xunta, "ese observatorio, ese seguimiento, esos controles de los productos que puedan venir de esos países para que haya una actuación inmediata para poder desde aquí pedir una aplicación inmediata de las cláusulas".

"Todo lo que es un cambio importante genera incertidumbres (...)", ha señalado García. "Cuando pasamos de los sentimientos y le ponemos números, vemos posibilidades de que, con las herramientas de que nos dotamos, no debería generar una alarma y sí una oportunidad. No tenemos complejos, tenemos la oportunidad a abrirnos a nuevos mercados", ha proclamado.

Por su parte, Francisco Bello (Asaga), ha dicho entender la "gran preocupación" existente, pero lo ha atribuido a que llegan informaciones parciales sobre producción y comercio entre ambas partes. Así, ha valorado que Galicia "va por delante" con la firma de esta declaración.

CONSENSO SOBRE LA FUTURA PAC

En cuanto a la futura PAC, la conselleira ha apuntado que llevan "meses trabajando en una postura común" y ya hay un acuerdo "que salió del Consello Agrario, con Unións, Asaga y el SLG". Será sometido a aprobación definitiva el próximo viernes 20.

"Lo más fácil sería adoptar posturas maximalistas y populistas como otros partidos, pero no sería lo más responsable", ha reiterado, sobre Mercosur.