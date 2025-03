La Xunta hará efectivo este mes un nuevo pago de 3,5 millones de ayudas de la PAC a unos 1.000 beneficiarios

SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Xunta hará efectivo a mediados de este mes de marzo un nuevo pago de las ayudas de la política agraria común (PAC) por importe de cerca de 3,5 millones de euros a alrededor de 1.000 beneficiarios, tal y como figura en un informe de la Consellería do Medio Rural que se ha abordado este lunes en el Consello de la Xunta.

Así, el Fondo Gallego de Garantía Agraria (Fogga), organismo pagador de la PAC adscrito a la Consellería do Medio Rural, ejecutará un proceso de pago intermedio de las líneas de ayudas con los importes más elevados. Este pago se realiza por la existencia de un grupo de beneficiarios que no pudieron percibir las ayudas correspondientes a la campaña de 2024 en el mes de diciembre por no estar terminados todos los controles preceptivos.

Está previsto que los beneficiarios cobren el importe de la ayuda entre los días 12 y 13 de marzo, con un desembolso total, por parte del Fogga, de 3.493.375,15 euros. Entre los meses de octubre y diciembre del pasado año el Fogga pagó cerca de 160 millones de euros a los agricultores y ganaderos gallegos en concepto de ayudas de la PAC.

El resto de los importes pendientes de transferir hasta completar los 220 millones de euros previstos se pagarán antes del próximo 30 de junio, luego del establecimiento por parte del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) de los importes unitarios definitivos y de que este organismo autorice el pago del 100% de las ayudas directas.

El Fogga es consciente de la existencia de un grupo de beneficiarios que no pudieron percibir las ayudas en el mes de diciembre por no estar terminados todos los controles para su caso. Con el fin de que estas explotaciones no tengan que esperar al mes de junio para recibir los pagos de la PAC que le corresponden y que en muchos casos son necesarios para su viabilidad, se consideró la necesidad de ejecutar el proceso de pago intermedio de las líneas con los importes más elevados.

La Xunta publicará este mismo miércoles, día 5 de marzo, la convocatoria de la campaña de la PAC para el año 2025. Se calcula que cuente con un presupuesto de alrededor de 224 millones de euros para beneficiar unos 23.000 agricultores y ganaderos gallegos.