Xunta insiste en "blindar" todas las medidas en la PAC y sellos gallegos de calidad en el acuerdo UE-Mercosur

SANTIAGO DE COMPOSTELA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La conselleira del Medio Rural, María José Gómez, ha reiterado este jueves la defensa de la Xunta de un blindaje de todas las medidas actuales en la futura Política Agraria Común (PAC) y de todos los sellos gallegos de calidad diferenciada dentro de los indicativos protegidos en el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.

Así lo ha expresadi durante su intervención en la conferencia 'Marco presupuestario, acuerdos comerciales y PAC 2026¡, organizada por el Banco Santander.

Sobre este tratado comercial, la conselleira ha destacado que la Xunta trabaja "con el máximo rigor, con agilidad y anticipándose al Gobierno central para defender el sector primario de nuestra comunidad".

Así, ha reivindicado el amplio paquete de medidas impulsado por Medio Rural y entre ellas ha destacado el Observatorio de Precios de Galicia, cuya entrada en funcionamiento está prevista para el segundo trimestre de este mismo año.

En este contexto, Gómez ha recordado que también se trasladaron una serie de demandas al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y a la UE, todas ellas ya formalizadas.

Entre estas peticiones, el incremento de los indicativos de calidad gallegos dentro de las DEL y IXP protegidas en el marco del tratado, toda vez que solo hay contempladas dos gallegas y Galicia es la tercera comunidad de España con más sellos.

La conselleira ha explicado que la Xunta tuvo recientemente respuesta a esta cuestión por parte del MAPA y ahora espera las aclaraciones del Ministerio para proceder con los trámites necesarios con el fin de que todos los indicativos de nuestra comunidad queden amparados.

FUTURA PAC

En relación con la futura Política Agraria Común, Gómez ha afirmado que Galicia tiene mucho que decir en el debate abierto en estos ratos.

"Toca estar atentos, seguir negociando y seguir trabajando a favor de lo nuestro", por lo que ha reiterado el compromiso de la Xunta de continuar defendiendo los intereses del campo gallego "con seriedad y firmeza".

En este contexto, la conselleira ha indicado que la postura de Galicia es defender una PAC "fuerte y bien dotada" y que "no rompa con el modelo que lleva años funcionando", basado en dos pilares diferenciados: un que apoya directamente las rentas y otro que ayuda a desarrollar el rural. Precisamente, ha añadido, son estos fondos de desarrollo rural los que están en peligro con la propuesta de la UE, dado que muchas de las medidas ahora contempladas pasarán a un fondo común para los estados miembros.

En esta línea, también aboga porque los recursos de la PAC sigan gestionándose de forma descentralizada y que se tengan en cuenta las particularidades y la realidad gallega.

Esta postura, así como las diferentes demandas delante del acuerdo con el Mercosur, fue trasladada días atrás en Bruselas por el propio presidente Rueda, en su reunión con el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen. Esta reunión tuvo como principal objetivo explicar la posición de Galicia sobre ambos asuntos, con las contribuciones de las organizaciones profesionales agrarias.