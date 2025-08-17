La Xunta mantendrá cerrado este lunes el centro de día de A Rúa (Ourense)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Política Social mantendrá cerrado este lunes el centro de día de A Rúa (Ourense) para velar por la seguridad de los usuarios ante la oleada de incendios.

Así el cierre de este centro se suma al ce Vilardevós que mantiene suspendida su actividad hasta nuevo aviso, según detallaron fuentes de la Consellería.

Los incendios que no dan tregua en la provincia ourensana llevan días ocasionando cortes de carretera y del servicio ferroviario, confinamientos y desalojos.