Xunta y organizaciones agrarias llegan a un acuerdo sobre la nueva PAC con peticiones al Ministerio y a la UE

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural y las organizaciones profesionales agrarias han alcanzado un acuerdo de consenso sobre la nueva propuesta de la Política Agraria Común (PAC) posterior a 2028, un documento abordado en la comisión de trabajo específica reunida el pasado 26 de enero y que ahora se someterá a aprobación final en el pleno del Consello Agrario Galego, que se celebrará el próximo día 20.

De ello ha informado la Consellería do Medio Rural en un comunicado, en el que destaca que este ha sido el principal asunto tratado en la reunión de esta tarde entre la titular del departamento, María José Gómez, y los responsables de las organizaciones profesionales agrarias Asaga, UUAA y el Sindicato Labrego Galego.

En la reunión, en la que también han estado presentes los directores xerais de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros; y de la PAC y de Control da Cadea Alimentaria, Juan José Cerviño, se ha avanzado en este frente común desde Galicia en defensa de los intereses de los ganaderos y agricultores gallegos.

El documento, una vez aprobado por el Consello Agrario, se remitirá al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y a las instancias comunitarias, al contemplar peticiones para ambas instituciones.

El departamento autonómico ha destacado que en el acuerdo se contemplan las principales reivindicaciones hechas por la Xunta de Galicia desde que se conoció la propuesta de la Comisión Europea para la futura PAC.

En este sentido, ha indicado que el Gobierno gallego siempre se defendió una Política Agraria Común fuerte, con recursos suficientes y con fondos diferenciados en la que se blinde la actual arquitectura, en la que no solo se incluyen las ayudas directas, sino también los fondos para el desarrollo rural.

El documento de consenso incluye el rechazo explícito a ese recorte presupuestario para Galicia de por lo menos un 22 % -lo que se traduce en alrededor de 80 millones de euros anuales- y al nuevo modelo, por estar más centralizado en los estados miembros y regiones, dejando en manos de sus gobiernos la cantidad de fondos y el porcentaje de cofinanciación destinados a las ayudas de la PAC. A

Asimismo, y entre otras cuestiones, también se le exige al Gobierno central que las mejoras propuestas por la Comisión Europea (el Objetivo rural y el anticipo de la revisión intermedia) sean implantadas en España por el importe máximo que estas suponen.

DECLARACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN PRÁCTICA DEL ACUERDO UE-MERCOSUR

La Xunta ha señalado que teniendo en cuenta la posible entrada en vigor del acuerdo UE-Mercosur, en la reunión se ha abordado la posibilidad de elaborar una declaración conjunta de respaldo a una aplicación práctica reforzada del tratado, incluyendo una serie de garantías más específicas a poner en marcha por la UE, el Ministerio y el propio Gobierno gallego, además de las cláusulas de salvaguarda que ya contempla el propio acuerdo.

Asaga y Unións Agrarias ya manifestaron, durante la reunión, su voluntad de elaborar esta propuesta de mecanismos prácticos de aplicación de las cláusulas de salvaguarda para posteriormente firmar este documento.

Asimismo, la conselleira ha recordado que por parte del Gobierno autonómico ya se lanzó un paquete de medidas a corto y medio plazo para defender a los agricultores y ganaderos ante este nuevo escenario de comercio internacional.

Entre las iniciativas más destacadas, según ha destacado su departamento, se contempla una petición de refuerzo de controles de frontera al Gobierno central, un incremento de indicativos de calidad gallegos protegidos en el acuerdo; el desarrollo de un plan de control específico en Galicia sobre los productos importados; la puesta en marcha del Observatorio de precios y el refuerzo de la estrategia de promoción de los productos gallegos; así como un impulso de las exportaciones, entre otras medidas.