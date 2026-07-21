La Xunta pide a ADIF que refuerce el desbroce de las vías tras los ocho focos de incendio provocados en Ourense

FERROL 21 Jul. (EUROPA PRESS)

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha reclamado este martes a ADIF que refuerce las labores de limpieza y desbroce de la vegetación en el entorno de las vías ferroviarias, después de que un tren de mercancías provocase la semana pasada ocho focos de incendio a su paso por la provincia de Ourense.

En declaraciones a los medios durante una visita a las instalaciones de la Sociedade Agraria de Transformación Panda, en el municipio coruñés de Moeche, Gómez ha explicado que la Xunta ha remitido una carta al presidente de ADIF para solicitarle que detalle las actuaciones preventivas realizadas durante este año 2026 para mantener las vías libres de maleza.

La titular de Medio Rural ha señalado que los ocho incendios originados por el paso del convoy pudieron ser controlados por los servicios de extinción antes de que alcanzasen una mayor dimensión, aunque ha advertido de la preocupación existente por el estado de la vegetación en las franjas próximas a la infraestructura ferroviaria.

En este sentido, ha instado al administrador ferroviario a agilizar las labores de gestión de la biomasa y de desbroce para evitar que se reproduzcan episodios como el ocurrido la pasada semana.

Asimismo, Gómez ha recordado el incendio registrado el año pasado en el municipio lucense de Pantón, que, según ha indicado, alcanzó una gran extensión al iniciarse en una zona de difícil acceso para los medios de extinción, próxima a la vía del tren.

PREVENCIÓN

La conselleira ha subrayado que la prevención resulta "especialmente necesaria" en un verano "complicado", marcado por las altas temperaturas y la sequía, por lo que ha insistido en que "todas las precauciones son pocas" para impedir que una chispa termine convirtiéndose en un incendio forestal.

Por ello, ha reiterado la necesidad de mantener gestionada la biomasa en las franjas primarias situadas junto a las vías ferroviarias para reducir el riesgo de propagación de incendios y evitar que se repitan situaciones como la registrada la semana pasada en Ourense.