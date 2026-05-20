La Xunta pide al Gobierno central más flexibilidad para usar el purín como fertilizante natural

SANTIAGO DE COMPOSTELA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, solicitó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) una mayor flexibilidad para aplicar purín como fertilizante natural, siempre actuando con responsabilidad.

Según ha informado la Xunta en un comunicado, la conselleira defendió, en la reunión del Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios, que se trata de un abono de muchísima calidad, accesible y "de kilómetro cero".

La conselleira indicó que, con ello, busca una compensación al incremento de los precios de estos productos por la actual coyuntura internacional, que provoca dificultades en cuanto a su disponibilidad en los mercados, así como una reducción de su dependencia externa.

La conselleira también pidió que el MAPA agilice las negociaciones con la UE para que flexibilice la normativa para los tratamientos aéreos con fitosanitarios, que actualmente es muy restrictiva. También, para poder incorporar nuevos productos que se puedan emplear específicamente para ello.

Actualmente el uso de drones para la aplicación de tratamientos con fitosanitarios no está permitido salvo en casos especiales, que requieren autorización expresa por parte del órgano competente, o cuando sean promovidos por la propia administración tanto para el control de plagas muy graves o que supongan una rápida extensión sobre determinados cultivos o áreas específicas.