La Xunta pone en valor el papel de la ganadería extensiva en la prevención de incendios y gestión del territorio

VIGO 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha puesto en valor este lunes el papel de la ganadería extensiva en la prevención de incendios forestales y en la gestión del territorio. Así lo ha hecho tras reunirse en Santiago con representantes de la Asociación de Montes Veciñais con Gando en Extensivo (Movegandex).

Según recoge la Xunta en un comunicado, en el encuentro Gómez ha reafirmado el compromiso y el apoyo del Gobierno gallego a la ganadería extensiva, con iniciativas como el plan de pastos, el fomento de las razas autóctonas gallegas, la escuela de pastores o el matadero móvil.

Ella también ha destacado la labor de las cerca de 3.000 comunidades de montes que hay en Galicia, que se encargan de cuidar y gestionar más de 660.000 hectáreas de territorio forestal.

En el caso concreto de Movegandex, la conselleira ha subrayado su trabajo por el impulso de la gestión sostenible del monte mediante la recuperación del pastoreo tradicional como forma de poner en valor la riqueza natural, proteger y mejorar los suelos y propiciar la conservación de la biodiversidad.