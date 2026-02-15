La Xunta promociona los productos amparados por el sello de artesanía alimentaria en la Festa do Caldo de Ósos

SANTIAGO DE COMPOSTELA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha promocionado los productos por el sello de artesanía alimentaria en la XXXIV Festa do Caldo de Ósos.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, la titular de Medio Rural ha colaborado con este evento con una cata degustación de productos amparados por el distintivo de calidad diferenciada.

La actividad estuvo a cargo del cocinero Martín Mantilla, del Restaurante Berso de Sober, que elaboró seis platos diferentes, incluidas las tradicionales orejas de Entroido.

Además, la fiesta cuenta con una exposición de ganado de razas autóctonas y un mercado de productos artesanales. En este último, también se llevaron a cabo demostraciones en vivo a cargo de artesanos.

Con todo, la jornada acabó con una degustación de un caldo de ósos.