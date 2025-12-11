La Xunta promueve hábitos saludables con un programa de reparto de fruta, leche y castañas en centros escolares

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, visita el IES de Palas de Rei. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha visitado este jueves el IES do Camiño, en el ayuntamiento lucense de Palas de Rei, uno de los centros educativos beneficiados por el programa de reparto de fruta fresca, leche y castañas impulsado por su departamento para promover hábitos saludables entre jóvenes.

Tal y como ha destacado la Xunta, la responsable autonómica ha explicado que esta iniciativa es potenciar el consumo de alimentos sanos entre los niños y la juventud, con el fin de crear hábitos alimentarios saludables que puedan desarrollar durante su etapa de crecimiento para poder mantenerlos en su vida adulta.

Para este curso, ha detallado, se convocó una línea de ayudas específica con un presupuesto de algo más de un millón de euros, a la que pueden acogerse todos los centros escolares de Galicia, incluyendo los de educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional de grado medio.

Así, los centros beneficiados podrán disfrutar de dos períodos de distribución, uno que abarca hasta febrero de 2026 y otro entre los meses de marzo y junio. En cada uno de estos períodos la fruta y las castañas se distribuyen durante 10 días lectivos consecutivos, mientras que la leche se reparte durante un mínimo de 10 días.

En este curso se benefician de esta acción un total de 297 centros de toda Galicia, lo que supone unos 80.000 alumnos. En concreto, en la provincia de Lugo hay 38 centros participantes, lo que permite repartir alimentos saludables entre unos 7.500 niños y jóvenes lucenses.