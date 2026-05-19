Xunta publicará este jueves la convocatoria para comprar equipamientos eficientes y de agricultura de precisión

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural publicará este jueves la convocatoria para la compra de equipamientos eficientes y de agricultura de precisión, dotada con un presupuesto de 8,6 millones de euros, con el objetivo de apoyar a los ganaderos y agricultores gallegos ante el aumento de costes de producción por la guerra en Oriente Medio.

Así lo ha trasladado este martes la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, en una visita a las instalaciones de Maxideza en Lugo, en la que ha estado acompañada por el director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros.

Según ha subrayado la Xunta en una nota de prensa, el objetivo de esta partida presupuestaria es "favorecer la modernización de los equipos de las explotaciones, fomentando en ellas el uso de tecnologías que permitan una utilización más eficiente de los recursos naturales en los procesos productivos".

A mayores, la responsable do Medio Rural ha afirmado que estas aportaciones promueven la incorporación de equipamiento más eficiente, como los robots, los carros mezcladores que analizan los componentes de las raciones de comida o las máquinas de aplicación eficiente de fertilizantes y fitosanitarios.

Con todo, la conselleira ha explicado que pueden beneficiarse de esta línea de apoyo los titulares de explotaciones, pero también aquellas personas que se establezcan por primera vez en el campo y cuenten con un plan empresarial que incluya actuaciones ambientales, poniendo el foco en el impulso del relevo generacional en el sector.

El importe de la ayuda será, como mínimo, del 40% de los costos elegibles. Este porcentaje podrá incrementarse hasta el 75% en función de los requisitos que cumpla la persona solicitante.