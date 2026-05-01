La Xunta reafirma su apoyo al sector vitivinícola en la LXIII Feira do Viño do Ribeiro en Ribadavia (Ourense)

Inaguración de la 63ª Feira do Viño do Ribeiro - XUNTA DE GALICIA

RIBADAVIA (OURENSE), 1 (EUROPA PRESS) El municipio ourensano de Ribadavia ha acogido este viernes la inauguración de la edición 63 de la Feira do Viño do Ribeiro, a la que han acudido la conselleiro do Medio Rural, María José Gómez; o el presidente de la Diputación, Luis Menor, entre otras autoridades.

La conselleira ha aprovechado su presencia en el acto para reafirmar el compromiso del gobierno gallego con el sector vitivinícola y ha subrayado la calidad como elemento diferencia del vino gallego.

Esta ventaja, que enmarca en el concepto de 'Galicia Calidade', supone que las cosas "se hacen bien" en la Comunidad y "con respeto". "Detrás de cada botella hay mucho más que vino: hay territorio, hay economía, hay rural", ha proclamado.

Asimismo, ha recordado que Ribadavia es el corazón de una comarca que no se entiende sin el vino y ha apuntado que la denominación de origen del Ribeiro es la más antigua de Galicia, aunque "no es una pieza de museo", sino una "realidad viva", con 29 bodegas y profesionales que llevan años elaborando vino de calidad.

María José Gómez ha señalado que la Feira do Viño do Ribeiro "es una buena muestra de como se puede evolucionar sin perder la esencia", y ha recalcado que, en esta cita, no solo se disfruta del vino, sino también de la gastronomía, la música o la artesanía.

Por su parte, el presidente de la Diputación, Luis Menor, ha calificado la Feira como "el mejor escaparate" para mostrar la esencia de la identidad de la provincia y ha puesto en valor que la cita ha sobrevivido durante 63 años, y se ha convertido en "un referente de calidad".

El pregonero del evento ha sido este año Xosé Carlos Sierra, durector durante años del Museo Etnolóxico de Ribadavia y uno de los impulsores del Museo do Viño de Galicia. Como novedad, este año la Feira amplía su actividad cultural y dispone de un servicio de interpretación de lengua de signos.