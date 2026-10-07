La Xunta reafirma su compromiso por la sostenibilidad del sector lácteo mediante la investigación aplicada

Visita de la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, a la explotación láctea Casa Farruquiño de Lalín (Pontevedra) - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha reafimardo este miércoles la apuesta de la Xunta por la sostenibilidad económica y ambiental del sector lácteo, a través de la investigación aplicada y la transferencia de conocimiento.

Así lo ha trasladado en su visita a la explotación Casa Farruquiño en Lalín, que participa en el proyecto Interreg Greenlow Pecuaria. Esta iniciativa se desarrolla actualmente en Galicia y en el norte de Portugal, y tiene como objetivo conocer mejor los factores que influyen en las emisiones de metano de las explotaciones y contribuir a mejorar la eficiencia y sostenibilidad de la ganadería en estos territorios.

María José Gómez ha valorado el "máximo interés" del proyecto, tanto para los investigadores como para los ganaderos, ya que les permite mejorar en ámbitos como la alimentación o el manejo de las reses. Esto favorece la mejora en la gestión de las explotaciones y la calidad del producto, "en el contexto de Galicia Calidade".

Por otra parte, la conselleira ha recordado que el municipio de Lalín lidera el sector lácteo gallego en número de explotaciones, con 256 registradas (según datos de 2025), y ha destacado también que, a través de la iniciativa Greenlow Pecuaria ya se completaron más del 80% de las mediciones previstas en Galicia.

Ahora, hay que procesar los datos obtenidos para poder relacionar las mediciones de metano con la alimentación, consumo y producción, ha explicado la titular de Medio Rural.