La Xunta refuerza el apoyo a los particulares afectados por la banda marrón con tratamientos gratuitos

La directora xeral de Planificación e Ordenación Forestal, Luisa Piñeiro, en su visita a una plantación de pinus radiata del ayuntamiento de Vilasantar - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha reforzado su apoyo a los particulares afectados por la banda marrón, ofreciendo por segundo año consecutivo tratamientos gratuitos para hacer frente a esta enfermedad.

Así lo ha trasladado este jueves la directora xeral de Planificación e Ordenación Forestal, Luisa Piñeiro, en su visita a una plantación de pinus radiata del ayuntamiento de Vilasantar, en la que se actuó el pasado año en una superficie de cerca de 30 hectáreas.

En este sentido, la directora xeral ha subrayado que en este 2026 está previsto actuar en montes de gestión privada con tratamientos en alrededor de 4.000 hectáreas de pinar para hacer frente a esta dolencia.

De este modo, los propietarios dispondrán de este servicio gratuito que se ofrece desde el Gobierno gallego en colaboración con la Fundación Arume, que desempeña un papel de carácter técnico centrado en la identificación de superficies, el contacto con los propietarios y el impulso de la gestión forestal conjunta; y con la empresa pública Seaga, que será la encargada de ejecutar los trabajos.

A mayores, la directora xeral ha indicado que ya está publicada en la web de la Consellería la instrucción sobre la sustitución por eucalipto de las masas de pino "gravemente afectadas" por la banda marrón, para el caso de aquellos propietarios forestales que quieran acogerse a esta medida de flexibilización de la moratoria.